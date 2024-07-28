25-го июля, в день почитания иконы Божией Матери «Троеручица», Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре. По завершению богослужения митрополит Агафангел возглавил крестный ход и чин закладки капсулы с мощами и грамотой - на месте строительства храма в честь иконы Божией Матери «Троеручица».

21-го июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, день памяти иконы Божией Матери «Казанская», митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в храме в честь Казанского образа на Одесской Пересыпи – одного из старейших храмов нашего города.

22-го июля, в день памяти преподобного Гавриила Афонского, основателя Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря, в обители была отслужена праздничная Божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении архиепископа Южненского Диодора, наместника монастыря архиепископа Арцизского Виктора, духовенства города и братии обители. В заключение был совершен праздничный молебен перед ракой с мощами преподобного Гавриила. Тридцать лет назад, в 1994-м году, по благословению Владыки Агафангела, были обретены мощи старца архимандрита Гавриила.

15-го июля на 63-м году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря иеромонах Марк (Нагоркин).

17-го июля игумен обители архиепископ Арцизский Виктор возглавил чин отпевания новопреставленного иеромонаха Марка в монастырском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. На 89-м году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Иверского Одесского мужского монастыря архимандрит Софроний (Шевченко).

22-го июля духовник обители архимандрит Алексий в сослужении братии возглавил заупокойную Божественную литургию и чин отпевания новопреставленного архимандрита Софрония. Вечная память и Царство Небесное! Епископ Тарутинский Алипий, викарий Одесской епархии,

23-го июля освятил новую часовню в честь великомученика и целителя Пантелеимона в отделении паллиативной медицинской помощи Тарутинской центральной больницы. Епархиальные Катехизаторские курсы имени святителя Иннокентия Одесского объявляют набор слушателей на 2024/2025 учебный год. Набор будет проходить с 1-го августа по 10-е сентября. В обучении представлены три направления: базовое вероучительное, которое рекомендуется для начинающих; также Школа изучения Библии и иконописное отделение. Телефоны для справок: +38 050 333 08 05 (Ксения), +38 050 391 75 44 (Юлия, Viber). Молитва является служением христианина и, притом, важным служением, поэтому возникает вопрос: когда у нас есть тяжелое бремя для молитвы, нужно ли выражать его словами или мы должны хранить молчание? Можем ли мы нести свои бремена перед Богом молча? Если Бог дает нам бремя для молитвы, то Он хочет, чтобы оно было выражено словами. Если у нас есть всего несколько бессвязных слов, то мы должны выразить свое бремя этими словами. Бремена можно высвободить, только выразив их словами. Если мы продолжаем молчать перед Богом, то бремя не исчезнет; напротив, оно будет становиться все тяжелее и тяжелее. Братья и сестры, в духовной сфере действует один поразительный принцип: наши слова имеют значение. Бог обращает внимание не только на то, во что мы верим, но и на то, что мы говорим. Он принимает во внимание не только намерения нашего сердца, но и слова наших уст.

Наш Господь сказал хананеянке: «За это слово — иди. Вышел из твоей дочери бес». Можно просить о чем-то в сердце, но просьба, произнесенная вслух, имеет бОльшую силу. Бог требует, чтобы мы говорили то, что есть у нас в сердце. В Гефсиманском саду Господь произнес очень важную молитву, но эта молитва была произнесена «с сильным воплем». Это не значит, что нужно молиться громко. Но если у вас внутри есть тяжелое бремя, то внутреннему бремени должно соответствовать внешнее выражение. Наш человеческий дух должен высвобождаться, а не быть перегружен. Если у нас не будет свободного духа, с помощью которого мы сможем служить в качестве орудий для Бога, то Божья работа столкнется с серьезными препятствиями. Если в нашем духе есть бремя и мы не молимся о нем, то мы не можем перейти ко второму бремени. Если у нас есть бремя, но мы неверны в том, чтобы молиться и выполнять молитвенное служение перед Господом, то мы будем чувствовать тяжесть в первый день, большую тяжесть во второй день и ещё большую тяжесть в третий день. Еще через несколько дней бремя постепенно пропадет, и сила для молитвы пропадет вместе с ним. Если у нас есть бремя и мы не молимся, то, в конечном итоге, это будет стоить нам нашего молитвенного служения. Поэтому мы должны посвящать время выполнению нашего молитвенного служения. Лучше всего молиться с несколькими людьми; это спасет нас от индивидуализма, потому что Сам Господь сказал, что где двое или трое собраны в Его Имя, - там Он посреди Них. можность для исполнения Его Воли!