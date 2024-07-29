Божественна літургія у храмі рівноапостольного князя Володимира та мучениці Людмили, княгині Чеської

Категорія: Новини / Таїнство віри

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