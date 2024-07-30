"Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась", - сказал он.

В то же время, в Украине продолжат подготовку к осенне-зимнему периоду и развитие альтернативных источников генерации, сообщил премьер.

"Уже запустили программы государственной поддержки построения распределенного поколения. Есть первые примеры кредитования бизнеса и физических лиц для усиления энергетической устойчивости", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии ввозной пошлины и НДС для энергооборудования.

"С 27 июля закон вступил в силу. Теперь в льготном режиме граждане и бизнес могут завозить электрогенераторы, инверторы, аккумуляторы, зарядные станции", - рассказал глава правительства.

Отметим, что в последние дни ситуация с отключениями света в Украине значительно улучшилась. На 30 августа "Укрэнерго" не применяет графики отключений вообще. Это произошло после того, как 24 июля раньше на 10 дней был выведен из ремонта один из атомных блоков. Кроме того, понижение температуры воздуха существенно сократило потребление электроэнергии. Солнечная погода способствует увеличению поколения на солнечных станциях.

Эксперты прогнозируют, что отключения света в ближайшее время будут, но минимальны.

"Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, в выходные все будут со светом", - рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.