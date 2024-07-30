Председатель Объединенного комитета начальников штабов, старший военный офицер армии США генерал Чарльз Браун сказал на Аспенском форуме безопасности, что вооруженные силы страны являются "самой смертоносной, самой большой и самой уважаемой боевой силой в мире". Но на самом деле США теряют позиции в военном плане, пишет The Economist.

Со стальным лицом и под радостные возгласы генерал заявил: "Я не играю за второе место". Впрочем, военная позиция Америки размывается, свидетельствует отчет двухпартийной комиссии от 29 июля, которой Конгресс поручил тщательно изучить стратегию национальной обороны администрации Байдена.

Выводы комиссии

Комиссию возглавили экс-конгрессмен Джейн Харман и заместитель министра обороны в администрации Джорджа Буша Эрик Эдельман. В 2018 году подобная комиссия предупредила, что США "может быть трудно выиграть или, возможно, проиграть войну против Китая или России". На этот раз выводы более резкие. Угрозы для Америки, включая "потенциал краткосрочной большой войны", являются самыми серьезными с 1945 года, говорится в нем. Страна как не осознает их масштабы, так и не готова их встретить. Наиболее серьезной проблемой является Китай.

"Теперь мы по крайней мере поставили мат Китаю", - похвастался Джо Байден 6 июля.

На самом деле Китай "опережает" Америку не только по размеру, но и по "способности" своих военных сил, а также по оборонному производству, и, вероятно, он на пути к достижению своей цели - вторжению на Тайвань к 2027 году, утверждает комиссия. В космосе и кибернетическом пространстве Народно-освободительная армия либо равна армии США, либо почти равна.

Россия вызывает меньше беспокойства, но все еще представляет серьезную угрозу. 19 июля Випин Наранг, высокопоставленный чиновник Пентагона, подтвердил сообщения о том, что Россия стремится разместить ядерное оружие на орбите, описав это как "угрозу всему человечеству и катастрофу для всего мира". В докладе говорится, что Америка должна увеличить свое присутствие в Европе до полного бронетанкового корпуса, значительно большего объема, чем существует сегодня, сопровождаемого такими средствами, как противовоздушная оборона и авиация.

Эти угрозы усугубляются растущим политическим и военным согласованием между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном, включая передачу оружия, технологий и опыта боевых действий. Это представляет "реальный риск, если не вероятность, что конфликт где-либо может превратиться в многотеатральную или глобальную войну". В 2018 году комиссия администрации Трампа отменила предыдущее требование о готовности Пентагона одновременно вести две большие войны, в том числе одну в Европе и одну в Азии. Команда Байдена придерживалась этих ограниченных амбиций. Результатом является то, что война на одном театре "опасно растянет Америку, заставив ее полагаться на ядерное оружие".

"Большая война повлияет на жизнь каждого американца так, как мы можем только представить. Кибератаки разрушат критически важную инфраструктуру, включая электроэнергию, воду и транспорт. Доступ к важнейшим полезным ископаемым для гражданской и военной промышленности будет полностью закрыт", - предупреждает комиссия.

Что рекомендует комиссия

Потери значительно превысят любой западный опыт за последнее время. Недавние симуляции, проведенные армией, показывают, что в битвах с участием корпусов и дивизий - более крупных формирований, которым армия отдает приоритет над бригадами и батальонами - потери достигали от 50 000 до 55 000, включая 10 000-15 000 убитыми. Комиссия не призывает вернуться к призыву, который был отменен в 1973 году, но намекает на это, говоря, что перед добровольческими силами возникают "серьезные вызовы".

В ответ на эти проблемы комиссия дает несколько рекомендаций. Одна из них - укреплять альянсы. 28 июля администрация Байдена сделала большой шаг в этом отношении, объявив о создании нового штаба "военных действий" в Японии для командования всеми армиями, военно-воздушными силами и военно-морскими силами страны. Другой - реформировать Пентагон, чью практику закупок, исследований и разработок называют "византийской".

В-третьих, это резкое повышение расходов на оборону, которые, по прогнозам, останутся неизменными в реальном выражении в течение следующих пяти лет, несмотря на рекомендацию предыдущей комиссии о 3-5% годового роста в реальном выражении. Эта конкретная цифра является несколько условной. Тем не менее, комиссия призывает Конгресс отменить существующие ограничения расходов, принять многолетний дополнительный бюджет для укрепления оборонно-промышленной базы и открыть фискальные краны, чтобы перевести оборону "на путь поддержки усилий, соизмеримых с национальными усилиями США, которые наблюдались во время холодной войны".

"Здесь каждому есть чем раздражать. Чтобы заплатить за все это, в отчете предлагают дополнительные налоги и сокращение расходов на здравоохранение и социальное обеспечение. Обе стороны будут противостоять этому. Демократы уклоняются от увеличения расходов на оборону. У республиканцев аллергия на увеличение налогов. Сторонникам оборонной политики в орбите Дональда Трампа понравится идея укрепления вооруженных сил, но многие оттолкнется от идеи ввести больше войск в Европу, а не в Азию", - пишет издание.

Комиссия отмечает, что США не могут терять времени.

"Общественность США в основном не знает об опасностях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, или о расходах, необходимых для надлежащей подготовки. Они не оценивают силу Китая и его партнеров или последствия для повседневной жизни, если вспыхнет конфликт... Они не учли потерю Соединенными Штатами своих позиций мировой сверхдержавы", - отмечает комиссия.

США не готовы к Третьей мировой войне

Как сообщалось ранее, Запад категорически не готов к полномасштабной войне на истощение, как в Украине. По словам аналитиков, проблема заключается как в неправильной военной доктрине, сосредоточенной на скоротечной маневренной войне, так и в неготовности промышленной базы к производству большого количества оружия.

Одной из острых проблем армии США является ее полная беззащитность перед угрозой от дронов. Сейчас Пентагон спешно ищет выход из ситуации, но в лучшем случае понадобятся несколько лет, чтобы обеспечить армию США простейшими системами защиты от дронов.

Источник