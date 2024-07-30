Согласно опросу, проведенному OnePoll, 68% респондентов сообщили, что постоянно держат мороженое в морозильнике. Конечно, большинство людей знают, что мороженое не совсем полезно, но как именно его ежедневное употребление влияет на организм, не так ясно. Действительно ли съедать полную миску мороженого каждый вечер — такая уж плохая привычка? Дипломированные диетологи расставили все точки над i, объяснив, как ежедневное употребление мороженого влияет на организм. Как передает Фокус, об этом пишет Parade.

Диетолог Киран Кэмпбелл, твердо убеждена, что все продукты могут быть частью общей питательной диеты, поэтому вам не нужно отказываться от мороженого. Главное — это умеренность. Когда дело доходит до того, как употребление мороженого каждый день влияет на организм, Кэмпбелл говорит, что это зависит от размера порции. Есть разница между употреблением одной порции за вечер и трех порций за вечер.

Кэмпбелл говорит, что общий рацион питания тоже имеет значение. Тот, кто придерживается диеты с низким содержанием питательных веществ и заканчивает свой день мороженым, будет иметь иные последствия для здоровья, чем тот, кто ест богатую питательными веществами пищу и заканчивает свой день мороженым. Учитывая эти два фактора, употребление в основном богатой питательными веществами пищи и небольшой порции мороженого каждый вечер, скорее всего, не окажет слишком большого негативного воздействия на организм. Но когда большая порция съедается в дополнение к другим бедным питательными веществами продуктам, то вероятность негативных последствий для здоровья выше.

"Основная причина ограничения таких продуктов, как мороженое, — это насыщенные жиры и добавленные сахара", — объясняет Кэмпбелл. По ее словам, при чрезмерном потреблении насыщенные жиры и сахар отрицательно влияют на здоровье сердца, повышая уровень "плохого" холестерина в организме. Это увеличивает риск инсульта, сердечных заболеваний и инфарктов.

Плохо влияет на мозг

Употребление в пищу чрезмерного количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленных сахаров также негативно влияет на мозг — как с точки зрения когнитивного, так и психического здоровья. Ультраобработанные сладости, такие как мороженое, связаны с более высоким уровнем тревожности и депрессии. "Другие исследования диет с высоким содержанием сахарозы, которая является основным подсластителем в мороженом, показывают, что употребление большого количества сахарозы ухудшает вашу способность адаптироваться к изменяющимся ситуациям, а также может ухудшить краткосрочную и долгосрочную память", — добавляет Кэмпбелл.

Вредно для кишечника

Одна из причин, по которой чрезмерное употребление мороженого может негативно повлиять на мозг, заключается в связи между кишечником и мозгом.

"Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием простых сахаров, такие как мороженое, могут повышать проницаемость тонкого кишечника у здоровых людей. Это повышение проницаемости в основном означает, что токсины могут попадать в кровоток и вызывать воспаление или другие проблемы со здоровьем", — говорит она.

Некоторые бренды мороженого используют в своих продуктах эмульгаторы, которые могут быть неблагоприятными для кишечника. "Например, такие эмульгаторы как карбоксиметилцеллюлоза и полисорбат 80 могут уменьшить разнообразие бактерий в кишечнике или привести к слабовыраженному воспалению или колиту у некоторых людей", — говорит Кэмпбелл.

Опять же, стоит повторить, что самое важное — это ваш общий рацион и количество мороженого, которое вы едите. Кэмпбелл повторяет, что эти негативные последствия для здоровья связаны с питанием и с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленных сахаров.

Как сократить употребление мороженого

Если вы хотите сократить потребление мороженого, диетолог Сара Шлихтер дает вам несколько советов.