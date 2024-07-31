Думская площадь в Одессе теперь будет называться Биржевой, проспект Гагарина — Леси Украинки, а бульвар Жванецкого — Военно-Морских сил. В распоряжении «Думской» оказался список новых топонимов, утвержденных распоряжением главы ОВА Олега Кипера.

Улица Пушкинская вернет прежнее название и станет Итальянской, а памятник писателю на Приморском бульваре, как стало известно редакции, рекомендуют перенести.

Улица Льва Толстого будет носить имя известного режиссера Киры Муратовой. Проспект Добровольского — Владимира Великого, а проспект Академика Глушко — Князя Ярослава Мудрого.

Улицу Паустовского назвали в честь 28-й бригады имени рыцарей Зимнего Похода. Улица контр-адмирала Лунина будет носить имя павшего комбрига Рыцарей Виталия Гуляева, в честь которого ранее предлагали переименовать проспект Гагарина.

А переулок Ляпунова в центре города возле одесского Худмузея назовут именем Александра Ройтбурда, в честь которого просили переименовать площадь Льва Толстого.

Напомним, соответствующее обращение к губернатору подписали представители «Клуба Маразли», коллектив Одесского худмузея, которым руководил Ройтбурд, а также писатель и музыкант Сергей Жадан, главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева и шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина, директор издания «Фолио» Александр Красовицкий, руководитель одесских «монстров», волонтерка Катерина Ножевникова и нардеп Алексей Гончаренко.

В поддержку инициативы выступили также в Одесском бизнес-клубе, Южноукраинском педагогическом университете, ветеранской организации «Рапира» и других сообществах военных. Среди подписантов и депутаты Одесского облсовета от «Евросолидарности». Членом этой фракции был сам Ройтбурд.