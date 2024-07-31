С 1 августа 2024 в Украине намечается ряд изменений. В частности, некоторые категории украинцев получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости, а некоторые категории пенсионеров - надбавку к пенсии. Для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) государство рассматривает возможность субсидии на аренду жилья. Также в августе продолжается военное положение и общая мобилизация в Украине. Что будет с коммунальными тарифами, когда начнется учебный год и какую купюру собираются изъять из оборота - в материале УНИАН.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости

К празднику День Независимости Украины 24 августа некоторые категории украинцев получат разовую выплату от государства в сумме от 450 до 3100 грн. Такая выплата предусмотрена для некоторых категорий пенсионеров, ветеранов войны, жертв нацистских преследований, а также граждан, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Какой будет размер выплат:

участникам войны, бывшим узникам концлагерей и гетто, тем, кто был принудительно вывезен на работы, детям партизан, подпольщикам, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага предусмотрена выплата 450 гривен;

членам семей погибших ветеранов войны и некоторым другим категориям - 650 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - 1 000 гривен;

лицам с инвалидностью вследствие войны III группы из-за войны или содержания в концлагерях - 2 700 гривен;

лицам с инвалидностью вследствие войны II группы или содержания в концлагерях - 2 900 гривен;

тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лицам с I группой инвалидности из-за войны или содержания в концлагерях - 3 100 гривен.

Важно: выплаты пенсионерам ко Дню Независимости будут начислены автоматически, вместе с пенсией, ветеранам войны-не пенсионерам – выплаты придут на воинские части/организации/учреждения, всем другим нужно будет подать заявление в Пенсионный фонд – до 1 августа или до 1 октября 2024 года.

Кому дадут надбавки к пенсии

С 1 августа некоторые пенсионеры получат также надбавки к пенсии по возрасту - доплаты полагаются тем, кому уже исполнилось 70 лет и у кого выплаты в сумме не превышают 10 340,35 грн (это показатель средней заработной платы для расчета пенсий в 2020 году).

Надбавки будут такими:

пенсионерам 70-74 лет - добавят к пенсии 300 грн;

тем, кому 75-79 лет - 456 грн;

80 лет и больше - 570 грн.

Надбавки к пенсии начисляются автоматически, поэтому пенсионерам не нужно идти в ПФУ.

Будут ли повышать тарифы на коммунальные услуги в августе 2024

Тарифы на коммуналку в августе останутся прежними:

тарифы на электроэнергию - стоимость для потребителей останется 4,32 грн за кВт-ч, те, кто имеет двузонный счетчик смогут немного сэкономить - с 23:00 до 07:00 тариф на свет будет составлять 2,16 грн за кВт-ч;

тарифы на газ - для бытовых потребителей "Нафтогаза" остаются прежними -7,96 грн за куб, у других поставщиком цена за 1 куб - от 7,7 до 9,9 грн;

тарифы на воду - для жителей больших городов не меняются, в небольших населенных пунктах тарифы устанавливает местная власть.

Также в августе украинцы могут оформить субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг.

Кто получит субсидии в августе 2024

В августе украинцам государство продолжит предоставлять субсидии - на оплату жилищных и коммунальных услуг, абонентское обслуживание для потребителей, покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Жилищные субсидии могут получить те, у кого плата за жилищно-коммунальные услуги выше установленного обязательного платежа. Этот платеж рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от ее доходов, формула такая:

нужно вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

этот среднемесячный совокупный доход нужно поделить на количество членов домохозяйства - так определяется среднемесячный доход на одного человека;

полученный доход на одного человека нужно поделить на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (то есть, на 2 920 грн);

этот результат нужно разделить на 2, а затем умножить на 15% - и так определить % обязательного платежа.

Его нужно умножить на среднемесячный совокупный доход - получаем обязательный платеж. Если плата за жилищно-коммунальные услуги превышает эту цифру, то разница погашается субсидией.

Также сейчас идет речь о том, чтобы ввести новый вид субсидии для переселенцев - компенсацию аренды жилья. Но пока неизвестно, получат ли эту субсидию ВПЛ в августе.

В то же время внутренне-перемещенные лица продолжат получать выплаты - речь идет о тех, кому автоматически продлили выплаты ВПЛ с 1 марта 2024 года и кто обращался за помощью после этой даты.

Мобилизация в августе 2024

Еще на 90 дней, с 12 августа по 9 ноября 2024, продлены военное положение и мобилизация в Украине - ранее мы рассказывали, кому больше не предоставляется отсрочка от мобилизации. Также в августе военнообязанным украинцам начнут начислять новые штрафы за нарушение правил военного учета.

Когда начнется учебный год в Украине 2024-2025

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, учебный год 2024-2025 в украинских школах начнется 2 сентября и завершится 30 июня 2025 года. Ранее в некоторых регионах шла речь о том, чтобы начать учебу раньше - в августе - из-за сложной энергетической ситуации в стране.

В то же время право определять начало учебного процесса остается за педсоветами каждого учреждения общего среднего образования - в пределах утвержденной правительством продолжительности учебного года. Поэтому не исключено, что в некоторых регионах дети могут пойти в школу раньше.

Раньше начать образовательный процесс могут и вузы, колледжи и училища - МОН рекомендует начать его в первой половине августа. Рекомендация касается образовательных программ всех уровней и всех получателей образования, за исключением студентов первых курсов.

Среди августовских нововведений есть еще два.

Первое - "Укрзалізниця" добавила женские купе еще на 4 рейсах:

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск.

№5/6 Запорожье - Ясиня;

№43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№95/96 Киев - Рахов.

По стоимости они будут такими же как и другие купе.

Второе - в августе из оборота изымают купюру 500 грн старого образца (2003-2007 годов). Эти купюры будут заменять более новыми - начиная с образца 2014 года. Но при этом украинцы смогут рассчитываться и старыми - без каких-либо ограничений, специально идти менять их не нужно.

Будут ли дополнительные выходные на День Независимости

Государственный праздник День Независимости Украины 24 августа в этом году выпадает на субботу (выходной день). По законам мирного времени следующий будний день - то есть, понедельник, 26 августа - должен быть тоже выходным. Но так как в стране продлили военное положение, то дополнительные выходные дни отменены. Хотя в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя.