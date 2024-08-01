Выгорание, бешеная гонка, усталость — кажется, в современном мире миновать это могут лишь сверхлюди. Один из них — Вадим Демчог, артист, придумавший когда-то культовый проект «Фрэнки-шоу», затем ставший звездой сериала «Интерны», а сегодня создатель цикла тренингов, где учат возвращать утраченную энергию. Демчог так убедителен, что существует конспирологическая теория, что он и Вадим Зеланд, написавший «Трансерфинг реальности», один и тот же человек. «Моя биография вся придумана», — добавляет масла в огонь герой.





01:22 — Про игры высокого класса 01:50 — Самая дорогая валюта сегодня — это внимание 02:27 — Где твое внимание — там твоя энергия 02:36 — Про ценности в мире потребительской культуры, с помощью которых управляют массами 04:46 — «Хочу ничего не делать, но зарабатывать одним кликом» 05:44 — «Как мы сформировали такой мир, в котором нам самим невыносимо?» 06:05 — Игры, в которые играют люди 06:38 — Вадим Демчог — актер и автор научных книг по саморазвитию. «Для меня это игры» 07:41 — «Я не имею отношения к коучингу. Мы не лечим людей, мы для здоровых» 07:46 — Каждый человек играет разные роли. Где настоящая Надежда Стрелец? 11:37 — Почему обществу проще идентифицировать человека с одной ролью 12:28 — «Мозг очень ленивый на энергию» 13:58 — Рекламная интеграция 15:16 — Как из нас уходит детская энергия и творческий жар 16:20 — Одно простое правило, как изменить полностью свою жизнь 16:26 — «Деньги — это игрушки» 16:43 — Про миллионы терабайтов контента, которые заменяют нам жизнь 17:53 — Способность освобождаться от информационного шлака — путь к новой жизни 18:35 — «Выгорание — это просто нетренированное сознание, которое напичкало в себя столько, что не способно переварить» 19:03 — Самая простая медитация 19:32 — «Потребительское сознание не умеет успокаиваться. Оно накапливает только невротизм» 20:30 — Рекламная интеграция 22:08 — Как актер стал кандидатом философских наук 22:38 — Что объединяет все религии 23:27 — Про современных детей 25:40 — Про участие в самом жестком реалити-шоу. В чем был эксперимент? 27:28 — Образный русский язык и ораторский талант. Откуда он? 28:49 — Про фанатов Вадима Демчога, выросших на «Фрэнки-Шоу» 30:17 — Идем в театр на спектакль «Закрой глаза и смотри» 32:57 — Как Вадим убил Фрэнки 33:24 — Рекламная интеграция 34:57 — Почему «Фрэнки-шоу» был легендарным проектом 35:37 — Про Моцарта, Бетховена и важность выбора 37:02 — Вадим Демчог — кто это? 38:41 — Про сериал «Интерны» и федеральную славу 40:00 — Про дружбу с Иваном Охлобыстиным и расход 40:29 — После роли Купитмана Вадиму везде дарили алкоголь. Куда он его девал? 41:13 — Как снимали «Интерны» 42:20 — Про Кристину Асмус 43:02 — Про Аглаю Тарасову 43:17 — Почему Вадим больше не снимается в кино и отвергает все предложения 44:18 — Про выгорание. Универсальный рецепт, как справиться 46:19 — Как накопить энергию 46:34 — Как избавиться от энергетических вампиров 47:05 — Позитивная и негативная энергия. Как получать пользу от обеих 48:51 — При чем тут квантовая физика? 49:52 — Про «Трансерфинг реальности» 50:01 — Зеланд и Демчог — это один человек? 51:02 — «Я Трикстер, Джокер, шут, провокатор» 51:17 — Про любимый город — Катманду 51:29 — Про практику визуализации 52:53 — Почему для большинства людей деньги = счастье 54:17 — «Деньги приходят на масштаб цели» 54:43 — Про женскую реализацию 55:51 — «Духовные лидеры создают свои контенты из травмы, с которой пришли в мир» 57:18 — Книги по психологии. База 58:09 — Как мы воспринимаем людей — это про нас 59:20 — Про манипуляции 59:50 — «Моя биография вся придумана» 1:00:00 — У мамы Вадима Демчога было 8 мужей. «Она — женский комок энергии» 1:01:23 — Про первую встречу с отцом 1:02:27 — «Папа с мамой внутри меня не до конца доверяли друг другу» 1:02:41 — Вадим Демчог близок только с одним из своих двух детей? 1:03:23 — Признание в снобизме 1:04:11 — Про благодарность

Надежда Стрелец: Telegram — https://t.me/s/strelets_molodec Instagram* — / nadin_strelets Вадим Демчог: Instagram* — / vdemchog #ВадимДемчог