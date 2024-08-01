Первая партия истребителей F-16 из стран-членов НАТО прибыла в Украину. Об этом сообщили в среду министр иностранных дел Литвы и представитель властей США. Представитель США, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что поставка завершена, отмечает агентство Reuters.

Ранее в среду об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Крайний срок передачи военных самолетов американского производства был установлен на конец нынешнего месяца, и он был соблюден, отмечает издание.



Пока неясно, смогут ли украинские пилоты, в течение последних месяцев проходившие обучение у западных союзников, сразу же приступить к использованию этих машин, или этот процесс займет больше времени, пояснили источники.



Пресс-секретарь министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.



В мае 2023 года президент Джо Байден изменил свою позицию в вопросе об отправке F-16 в Украину после неоднократных просьб президента Украины Владимира Зеленского и союзников по НАТО.



Даже если количество поставляемых истребителей поначалу будет невелико, их наличие станет существенным шагом в наращивании украинского военного потенциала, призванного противостоять России, наносящей удары по энергетической инфраструктуры Украины

Полковник ВВС США в отставке и в прошлом боевой летчик Джеффри Фишер в комментарии Украинской службе «Голоса Америки» предположил, что администрация Джо Байдена «вероятно, по очень веским причинам старалась держать в тайне, когда F-16 прибудут, куда они направятся, где они будут размещены и какие… пилоты будут ими управлять».



«Это война, не так ли? Оперативная безопасность — это очень важная вещь во время войны… Поэтому… сохранение этой информации в секрете как можно дольше, я думаю, было оправдано. Что касается задержки с их прибытием, я думаю, что частично это было связано с политикой. Думаю, у администрации Байдена были некоторые сомнения по поводу отправки F-16 в Украину. В конце концов, они приняли это решение», - заявил военный эксперт.



Фишер добавил, что, если «один или два F-16 были размещены в Украине, это не означает, что все 60 самолетов туда прибудут, и это определенно не означает, что есть 120 пилотов с полным комплектом технического обслуживания и персоналом».

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