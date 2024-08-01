В Брюсселе уже почти никто не надеется, что Украина вернет оккупированные Россией территории. Однако официально об этом никто не хочет говорить. Как передает Фокус, об этом пишет немецкое издание Welt.

Собеседники газеты отметили, что развитие ситуации в зоне боевых действий для Киева складывается "гораздо хуже", чем это часто подается в общественном дискурсе. Прорыв российскими войсками второй линии обороны Украины является "лишь вопросом времени".

Поэтому военные и дипломаты из Евросоюза и НАТО прогнозируют прекращение огня в зоне конфликта в течение ближайших шести-девяти месяцев независимо от результата президентских выборов в США

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может длиться годами, а локальные нарушения режима прекращения огня, вероятно, будут происходить снова и снова", — отметил высокопоставленный дипломат, который разговаривал с Welt.

Отвечая на вопрос о том, не воспользуется ли президент Путин выигранным за счет режима прекращения огня временем, чтобы консолидировать свои войска для новой атаки, собеседник издания подчеркнул: "Запад тоже должен воспользоваться предоставленной паузой для повышения своей обороноспособности. Тогда ему удастся удержать Кремль от нового наступления".

Угасание веры в победу Украины объясняют тем, что Запад в будущем, вероятно, не увеличит военную поддержку Киева до уровня, позволяющего начать успешное крупномасштабное контрнаступление.

Издание отмечает, что в Вашингтоне и Берлине слишком боятся эскалации конфликта и непредсказуемости Путина. По мнению военных экспертов, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц опасаются, что в условиях чрезмерного давления президент РФ может применить тактическое ядерное оружие. Или что может произойти распад Российской Федерации, то есть контроль над более чем шестью тысячами российских ядерных боеголовок может попасть в руки таких людей, как глава Чечни Рамзан Кадыров.

Переговоры с РФ: позиция Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что вопрос территориальной целостности не может быть решен без участия народа Украины.

Комментируя проведение референдума по этому вопросу, глава государства отметил, что "этого должен хотеть украинский народ".

"Скажу откровенно: это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он захватит часть наших территорий", — сказал Зеленский.

По его словам, освобождение всех территорий силой "стоит Украине много времени и человеческих жизней" и предположил, что территории военным путем Киев может не вернуть. Это может быть дипломатический путь.