Из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение в размере 307 млн грн (без НДС).

Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле - от 42 до 286 млн грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Анализ "Наших грошей" показал, что из десяти дешевых предложений по меньшей мере семь содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен за различные виды работ.

"Охматдет" акцентировал внимание, что "проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами".

Однако никакого объяснения игнорированию более дешевых предложений "Охматдет" не предоставил.

По данным "Наших грошей" от участников конкурса, в финал были отобраны фирмы "ДАК" (310 млн грн) из группы "Альтис" Александра Глимбовского, "Буд-технолоджи" (307 млн грн) из группы Sensar запорожского застройщика Марка Марченко и "Мега профит групп" (220 млн грн) Алексея Ломакина и Юлии Кузьменко.

Рабочая группа заказчика провела с этими фирмами онлайн-встречи. "Мега профит групп" получила отказ из-за неизвестных подозрений относительно ее налоговых документов. "ГАК" отказали из-за скандальной репутации Глимбовского.

Заказчик доверил фирме "Столичная правовая фундация" провести "юридический анализ победителя по поводу добропорядочности" и в конце концов выбрал "Буд-технолоджи" подрядчиком.

"Наибольшие статьи расходов победителя пришлись на ремонт фасадных композитных панелей "Reynaers" (большие темного цвета на фото корпуса) и отделка внутренних стен НР-панелями. Каждая из этих позиций в "Буд-технолоджи" стоит более 100 миллионов гривен. При этом, цена этих работ по сравнению с более дешевыми участниками конкурса завышена вдвое", - написало издание.





Квадратный метр фасадных композитных панелей "Reynaers" от "Буд-технолоджи" будет стоить 37,56 гривен, "Риола-модуль лтд" предлагала установить их по 21,72 грн за "квадрат", а "Мега профит групп" - по 17,53 грн.

Также фирма "Риола-модуль", которая и выполняла строительство этого корпуса, в своем тендерном предложении (179 млн грн) сообщила, что после удара ракетой она уже успела бесплатно выполнить ремонт так называемых "чистых помещений" (операционных и т.д.). Уже частично заменены конструкции стен и потолков, поврежден линолеум. Это указывало на то, что объемы ремонта за деньги благотворителей уже могут быть завышены.

Что известно об избранном подрядчике "Строй-технолоджи"

ООО "Строй-технолоджи" зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах участия не принимала. В качестве опыта выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы по клинике в Запорожье по ул. Святого Николая, 27. Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники "UniClinic" известно, что оно было реализовано запорожской компанией-застройщиком "Sensar" Марка Марченко.

Сегодня владельцем и руководителем "Буд-Технолоджи" является Василий Кобизь, который прописан в селе Братское Запорожской области. По данным "NGL.media", ранее ее руководителем была Ольга Шаленна. Она является мамой Евгения Шаленного, давнего партнера Марка Марченко. "Запорожский центр расследований" называет Евгения Шаленного "менеджером Марченко".

Марк Марченко и Евгений Шаленный с 2015 года развивали в Запорожье местную ячейку партии "Самопомощь", которую возглавлял мэр Львова Андрей Садовый. При этом бизнес-партнером Марченко был брат заместителя мэра Запорожья. В 2017 году Марченко задерживали за фиктивные акты выполненных работ по строительству в Запорожье и Мелитополе на сумму 87 млн грн. "Самопомощь" публично защищала бизнесмена, называя то дело "давлением на политическую силу". В 2022 году оказалось, что "Буд-Технолоджи" и "Sensar" имеют землю в зеленом пригороде Львова якобы для строительства реабилитационного центра для воинов АТО. Однако оказалось, что 99% площади застройки должен был занять торгово-развлекательный центр.

На последних местных выборах перед вторжением Шаленый вместе с директором Sensar Development Еленой Бартуль шел уже от партии "Слуга народа".

Напомним:

На тендер по восстановлению разрушенного российскими ракетами корпуса больницы "Охматдет" 25 июля подали предложения 14 компаний. Самое дешевое - 42 млн грн, самое дорогое 625 млн грн.

Экономическая правда