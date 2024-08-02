Крупнейший со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Западом вызвал противоречивые реакции: от радостного облегчения в США и привкуса двусмысленности в Германии до ощущения победы в Кремле. Ведь Россия вернула верного ей убийцу и шпионов, выдворив самые громкие антивоенные голоса.

Об этом пишут западные СМИ, комментируя масштабный обмен заключенными между США, Россией и еще пятью странами. В рамках обмена 1 августа, посредником которого выступила Турция, были освобождены 26 человек из семи стран, в том числе американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан, российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также полковник ФСБ Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство, несколько российских шпионов и мошенников. В результате обмена 16 освобожденных лиц оказались на Западе, десять (включая двух детей шпионской четы) вернулись в Россию.

NV собрал фрагменты из самых интересных аналитических публикаций международных медиа о закулисье и значении этого обмена.

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«Наконец-то драма завершилась. Эван Гершкович на свободе, а вместе с ним еще 15 заключенных. Это самый впечатляющий обмен пленными с момента падения [Берлинской] стены между Россией и Западом», — пишет немецкая газета Die Zeit. По ее данным, началась эта драма еще два года назад «с отдельных переговоров между правительством США и Кремлем, однако позже дошла до правительства» ФРГ: «Поскольку человек, которого Владимир Путин непременно хотел вернуть, находился в Германии». Издание подчеркивает: долгое время казалось, что обмен может провалиться из-за споров внутри федерального правительства Германии, ведь министр иностранных дел Анналена Бербок была категорически против настояний Олафа Шольца освободить по просьбе США Вадима Красикова, убийцу чеченского полевого командира в Берлине, который за это был приговорен в ФРГ к пожизненному заключению.

Die Zeit пишет, что Бербок имела два аргумента против. Во-первых, суд установил особую тяжесть его преступления и квалифицировал убийство как терроризм по государственному заказу РФ. «Каким сигналом для правового государства было бы игнорирование такого решения?» — передает издание сомнения Бербок. Во-вторых, поскольку частью обмена изначально должен был быть Алексей Навальный, глава МИД Германии считала рискованной возможность того, что он снова вернется в Россию — и тогда правительство ФРГ оказалось бы «обманутым», потеряв и Красикова, и Навального. В итоге Бербок окончательно сняла свое неофициальное «вето» после того, как Байден лично позвонил Шольцу с просьбой отпустить убийцу для обмена.

«Но каким бы облегчением ни был этот обмен для Эвана Гершковича и других освобожденных людей, он ставит серьезные фундаментальные вопросы, — пишет Die Zeit, — Можно ли вести переговоры с таким режимом, как Россия, который берет иностранцев в заложники, и идти на такие далеко идущие уступки? Может ли освобождение убийцы способствовать будущим актам государственного терроризма, поскольку Кремль теперь знает, что ему почти нечего бояться? И наоборот: могли бы ли немцы и американцы спасти жизнь оппозиционеру Алексею Навальному, если бы обмен состоялся раньше?» — пишет Die Zeit.

The Guardian подтверждает данные немецких СМИ о том, что главным условием со стороны россиян было освобождение Красикова. «Путин маниакально желал вернуть Красикова; он очень, очень хотел Красикова», — сообщил изданию еще в начале 2024 года один из источников, знакомый с обсуждением этого вопроса в Кремле. «[Для Москвы] это был символ того, что „мы не бросаем своих людей“. Он убил кого-то ради нас, и мы хотим, чтобы такие люди знали, что за их возвращение будут бороться», — передает источник Guardian мотивацию Кремля.

Поэтому именно Красиков был центральной фигурой в требованиях Путина, тогда как Гершкович — важнейшим заключенным, освобождения которого добивался Белый дом. Год переговоров вовлек в процесс «сотни других людей, в том числе российских политзаключенных и российских шпионов, которых удерживали за рубежом, друзей и семьи узников, переговорщиков с обеих сторон». Даже один из российских миллиардеров, имя которого издание не называет, принял участие в обмене в качестве посредника.

The New York Times, как и большинство других американских изданий, посвятила обмену немало текстов, в одном из которых подчеркивает, что после ряда неудач в президентской кампании и политической карьере Байден теперь может наконец засчитать себе победу. «Для Байдена и его команды успешные переговоры об освобождении 16 человек, удерживаемых Россией […], обеспечили приятное признание, даже несмотря на неустанное приближение времени ухода со сцены. Когда президент появился с родственниками освобожденных заключенных в Белом доме, это было явно личным делом для него, и он подал это как миссию от имени большой американской семьи», — пишет издание.

NYT подчеркивает, что частью «дипломатического триумфа» Байдена и его администрации стали непростые совпадения во времени. Хотя президент США не упомянул об этом публично, 21 июля он звонил руководителям Словении, чтобы договориться об освобождении российской семьи Дульцевых лишь за полтора часа до того, как объявил о выходе из президентской гонки — то есть до своей «политической капитуляции», как пишет издание. Поэтому фактически успешный обмен усиливает заявку Байдена на то, чтобы с ним считались даже в последние пять месяцев у власти. «Сейчас он, возможно, и является хромой уткой, но он не намерен тихо уйти», — отмечает NYT.

CNN в своем анализе под названием «Что означает исторический обмен для путинской России» отмечает, что хотя в США он стал поводом для празднования, но «россияне тоже могут считать это победой». «Это не был эпизод из триллера в стиле [автора шпионских романов] Джона ле Карре, когда на мосту обменивают шпионов с обеих сторон. Вместо этого Кремль собрал „человеческий залог“ — журналистов и оппозиционеров, как российских, так и иностранных — чтобы обеспечить освобождение россиян, которые явно обслуживают интересы государства», — подчеркивает CNN неравноценность обмена.

Телеканал называет освобождение Вадима Красикова и других обвиняемых в шпионаже россиян «знакомым сигналом». «Если вы работаете на нас, вы в итоге получите вознаграждение и защиту. А если вы предадите нас, то мы запомним это надолго», — передает CNN эти «сигналы» Кремля.

В материале напоминается, что ранее освобожденный по аналогичной схеме российский торговец оружием Виктор Бут «нашел место в политике, получив место в региональном законодательном органе». Сейчас он раздает льстивые по отношению к власти РФ интервью в прессе и выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Российская агент Анна Чапман также нашла себя в политике и не бедствует, запустив собственную линию одежды. Вероятный убийца Александра Литвиненко Андрей Луговой получил место в российском парламенте и медаль «За заслуги» от Путина в 2015 году.

Поэтому новый обмен и эта историческая ретроспектива «усиливает месседж для тех, кто работает на российское государство — и особенно на ее огромный аппарат безопасности и разведки — что Россия заботится о «своих», констатирует последствия нового обмена CNN.

В то же время обмен является показательным и для текущего противостоянии России с Западом, пишет CNN. «После полномасштабного вторжения России в Украину отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне. Но переговоры, которые привели к обмену 1 августа, свидетельствуют, что каналы общения между официальными лицами США и России остаются открытыми», — констатирует телеканал.

Однако и на этом фронте обмен скорее означает «своего рода победу Кремля», отмечает телеканал. Ведь освобожденные российские оппозиционеры, самые известные антивоенные голоса в РФ, теперь изгнаны, а не стали угрозой системе. «Освобождение россиян в ходе обмена означает, что политический климат в России не стал менее репрессивным. И в геополитическом плане мало что меняется. После обмена пленными Западу все равно придется противостоять российскому руководству, которое четко дало понять, каковы его приоритеты: защита интересов силового государства и поддержка курса открытой враждебности по отношению к Западу», — резюмирует CNN.