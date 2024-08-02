Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили на вооружение разведывательные дроны в виде птиц "Маленький сокол" и испытали их в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая. Соответствующие кадры транслировало китайское государственное телевидение, передает Фокус.

На обнародованном видео можно увидеть компактный БпЛА, который сложно отличить от настоящей птицы. Военнослужащий ВМС НОАК запустил дрон с рук, находясь в водоеме. Также показано, как беспилотник кружит над городом, двигая "крыльями" как птица.

Характеристики беспилотника не называются, однако китайские журналисты называют "Маленького сокола" самым маневренным и подвижным птицеподобным дроном. По их словам, БпЛА является "лидером исследований в области, опередившим конкурентов на года".

"Ведущий производитель дронов для армии Китая разработал новую роботизированную птицу, которая может иметь далеко идущие сферы и способы применения", — утверждают в КНР.

"Маленький сокол" был разработан учеными из Северо-Западного политехнического университета. По данным аналитического центра Австралийского института стратегической политики, учебное заведение является одним из крупнейших оборонных исследовательских центров Китая и прямым поставщиком дронов для НОАК. Это единственный китайский университет, в котором есть лаборатория по разработкам в сфере БпЛА. Ранее члены команды, создавшие "Маленького сокола", разработали робота-голубя, который летал без остановок более 3 часов.

Напомним, ученые из Бэйханского университета в Китае разработали модель дрона, похожего на птицу, еще в 2022 году. Форм-фактор БпЛА называется "орнитоптер". Устройство оснащено крыльями, которые делают взмахи, точно так же, как птицы. Сообщалось, что БпЛА работает благодаря литий-ионной батарее, весит 1,6 килограмма и может разгоняться до 10 метров в секунду. На одном заряде птицеподобный дрон летал более 1,5 часа.

Кроме того, в Китае решили использовать в разведывательных целях подводные беспилотники с мягким корпусом, которые напоминают реальных скатов и двигаются аналогичным образом. Ранее их применяли для мониторинга кораллов.