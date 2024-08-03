В Молдове обсуждают детали якобы плана властей реинтегрировать Приднестровский регион до 2038 года по примеру Германии, который был опубликован испанским изданием El Pais.

Полный текст обсуждаемой статьи доступен по подписке, однако его детали пересказали молдавские и румынские СМИ, в частности издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

По данным испанской газеты, план по заказу официального Кишинева якобы подготовило консалтинговое агентство, а до сих пор о существовании этого плана в Молдове ничего не было известно.

В материале говорится о том, что полномасштабное вторжение России в Украину косвенно создало уникальные условия, благодаря которым Молдова планирует воспользоваться для восстановления экономической и политической реинтеграции Приднестровья. А молдавские власти якобы рассчитывают к 2038 году восстановить полный контроль над безопасностью и общественным порядком в Приднестровском регионе.

План реинтеграции должен завершиться референдумом и выводом российских войск, причем по плану требовать их вывода должен Тирасполь.

Уже в этом году Молдова якобы попытается договориться с Приднестровьем о подготовке для региона судей, прокуроров и адвокатов. А дальше Молдова якобы предоставит жителям Приднестровья временную компенсацию цены за газ, который сейчас Москва поставляет бесплатно.

Консалтинговая компания рекомендует Кишиневу подготовиться к оказанию помощи региону, когда прекратится субсидирование газа Россией.

Через два года, говорится в статье, в регионе проведут перепись под эгидой молдавских властей, а в 2027 году Кишинев и Тирасполь могут подойти к организации референдума. Это все будет происходить параллельно с процессом ликвидации складов боеприпасов и выводом российских военных. На замену так называемых "российских миротворцев" в Приднестровье хотят развернуть международную миссию.

С 2028 по 2031 год, согласно "дорожной карте", стороны рассмотрят вопрос об отмене приднестровского рубля и введении национальной валюты – молдавского лея, а также о финансовой унификации институтов.

Также реализуют программу помощи малому и среднему бизнесу, будут финансировать из бюджета региональные учреждения и проведут реформу пенсионной системы, которая установит минимальную пенсию по обе стороны Днестра.

На просьбу Newsmaker прокомментировать статью El Pais в Бюро реинтеграции Молдовы отметили лишь, что "приоритетные действия в области политики реинтеграции страны отражены в Программе и Плане действий правительства Республики Молдова, а также в других национальных программных документах, в частности в планах действий Бюро политик реинтеграции".

Между тем, бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя заявил Newsmaker, что ему неизвестны обстоятельства появления этой публикации в испанском издании. Он сказал, что у него нет подтверждения того, что молдавские должностные лица, на которых ссылаются авторы статьи, "действительно сообщили им то, что там написано".

"Вопрос приднестровского урегулирования и полномасштабной и разноплановой реинтеграции этого региона – очень тонкий, деликатный и сложный вопрос, который на определенных этапах не терпит публичности, исходя из приоритета сохранения стабильности, мира и поступательного движения по пути урегулирования приднестровского конфликта. А сам факт публикации этой статьи, не говоря уже о содержании, противоречит этим приоритетам. Более того, непосредственно им вредит", – подытожил Фленкя.

Президент Молдовы Майя Санду ранее не исключила, что в следующие несколько лет появится "геополитическая возможность", которая позволит решить конфликт в Приднестровском регионе.