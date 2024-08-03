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Кость Бондаренко: Про грантоїдів

Категорія: Новини / Аналітика

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 В Украине власть забронировала мужчин призывного возраста, которые работают в 133 общественных организациях. Все они – грантоеды, финансируемые Западом. Многие имеют отношение к Соросу и его фондам. Именно они, по мнению власти, оказались критически важными для экономики и жизнедеятельности страны, а не лифтеры, сантехники, энергетики, учителя и т.д.

 Все тридцать лет независимости, доказали, что все эти соросовские грантоеды лишь разрушают украинскую государственность и ничего хорошего не несут самой Украине. Тем не менее, они продолжают работать в Украине и отлично себя чувствовать.

  В этом вопросе восхищаюсь жестким решением Виктора Орбана, который ликвидировал в Венгрии все фонды Сороса, а ему самому запретил въезд в страну, несмотря на то, что он по происхождению венгр. Орбан вовремя понял, что фонды Сороса только разрушают венгерскую государственность и ничего хорошего не несут.




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