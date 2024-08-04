Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "возмущен" кибер-издевательством над хореографом церемонии открытия Олимпийских игр Томасом Джолли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW. Макрон похвалил "смелость" Джолли, добавив, что все французы гордятся церемонией открытия Олимпиады-2024 в Париже.

"Французы очень гордятся этой церемонией. Франция продемонстрировала свою дерзость с присущей ей художественной свободой", – отметил он.

Французский президент добавил, что "смелое искусство Джолли на церемонии открытия осчастливило многих людей". Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свою "непоколебимую поддержку" Джолли.

"Для Парижа было гордостью и честью иметь возможность рассчитывать на его талант, который возвеличивал наш город и рассказывал миру, кем мы являемся", – добавила она.

Парижская прокуратура сообщила, что Джолли подал заявление в полицию из-за угроз убийством, "публичных оскорблений" и "клеветы".

Джолли заявил, что он стал "объектом угроз и оскорблений в социальных сетях, критикующих его сексуальную ориентацию" и также ложные предположения о его израильском происхождении.

Расследование поручено Центральному управлению Франции по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти. Французская диджейка и ЛГБТК+ активистка Барбара Бутч, которая также участвовала в церемонии, тоже подала жалобу в прокуратуру в начале этой недели из-за кибер-буллинга и угроз смерти.

В то время как церемония открытия в целом получила положительные отзывы, сцена, напоминающая Тайную вечерю, вызвала ярость среди католической церкви и ультраправых политиков во Франции. В сцене участвовали травести артисты, трансгендерная модель и голый певец, загримированный под Диониса.

Организаторы извинились и заявили, что не намеревались проявлять неуважение ни к одной религиозной группе. Джолли также сказал, что сцена должна была изображать языческий праздник, связанный с богами Олимпа, а не картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" с Иисусом Христом и его апостолами.

Ранее стало известно, что Германия хочет принять Олимпиаду в 50-ю годовщину своего воссоединения.