За несколько дней до начала соревнований Летних Олимпийских игр власти резко усилили борьбу с «нежелательными элементами». Из столицы выдворяют бездомных, наркоманов и нелегальных мигрантов, их палаточные городки уничтожают. Людей вывозят автобусами подальше от города. Например, в Бретань или Бордо. По данным правозащитной группы Le Revers de la Médaille, мероприятия по «социальной очистке» Парижа начались ещё в 2023 году. С тех пор из города вывезли 12 545 живших на улице. Власти также закрывают центры приёма бездомных, пункты раздачи питания, ночлежки. Обозреватель BILD называет это «позором Олимпиады», так как людям не предлагают альтернативные варианты безопасного проживания, а их пожитки уничтожают бульдозерами и увозят на помойку. Кроме того, французские силовики действовали тайно, «подальше от глаз мирового сообщества в надежде, что никто их не заметит».