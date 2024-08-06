Евгения Гапчинская нарисовала картину "Буданов и волшебный лягушонок". Художница, которая долго не могла рисовать, рассказала о создании новой картины, которую уже успела продать за 6 тысяч долларов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук. Художница Евгения Гапчинская признает – был период, когда все остановилось. И она не могла, не хотела писать. Она показала ТСН особую для себя картину: усталые глаза, грязные ногти, перебинтованная почерневшая рука – так она видела свой мир после ранения мужа.

На фронт он ушел в первые дни полномасштабного вторжения – в ноябре прошлого года попал под минометный обстрел. Его руку, говорит Евгения, медики собирали по кускам.

Картина Гапчинской

"Не знала просто как спать, не то что работать", — говорит художница.

Снова взяться за кисть ее заставили дети. И просили написать портрет Буданова.

"Это любимец всей нашей семьи. Здесь мало цветов. Мало деталей. Но есть эта волшебная улыбка. Славная, которая всем нам нравится", — говорит Евгения Гапчинская.

Евгения Гапчинская.

А рядом уже известная на всю страну – танцующая лягушка. Сама Евгения никогда не находилась в кабинете Буданова. Образ писала из одного из интервью. Делала стопкадры и разглядывала детали. Так рядом с генералом появились лягушка.

Отсюда и название: "Буданов і чарівне жабеня". Эти слова автор нанесла на полотно сразу, когда закончила картину. Но уже через несколько часов решила сменить.

"Вытирала, вытирала растворителем. А она не вытирается. Иногда, чтобы краска высохла, нужна неделя. А здесь, говорит художница, схватилась намертво почти сразу", — говорит она.



