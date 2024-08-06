Евгения Гапчинская рассказала о своей картине.
Евгения Гапчинская нарисовала картину "Буданов и волшебный лягушонок". Художница, которая долго не могла рисовать, рассказала о создании новой картины, которую уже успела продать за 6 тысяч долларов.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук. Художница Евгения Гапчинская признает – был период, когда все остановилось. И она не могла, не хотела писать. Она показала ТСН особую для себя картину: усталые глаза, грязные ногти, перебинтованная почерневшая рука – так она видела свой мир после ранения мужа.
На фронт он ушел в первые дни полномасштабного вторжения – в ноябре прошлого года попал под минометный обстрел. Его руку, говорит Евгения, медики собирали по кускам.
Снова взяться за кисть ее заставили дети. И просили написать портрет Буданова.
А рядом уже известная на всю страну – танцующая лягушка. Сама Евгения никогда не находилась в кабинете Буданова. Образ писала из одного из интервью. Делала стопкадры и разглядывала детали. Так рядом с генералом появились лягушка.
Отсюда и название: "Буданов і чарівне жабеня". Эти слова автор нанесла на полотно сразу, когда закончила картину. Но уже через несколько часов решила сменить.