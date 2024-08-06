 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 16:00

Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати в Україні великі об'єкти

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Кабинет министров внес изменения в постановление №314, которыми открыл возможность представительствам иностранных компаний и организаций в Украине заниматься строительством крупных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции, передает LIGA.net.

Речь идет о строительстве объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

Объекты со средними (СС2) классами последствий — это жилые дома, высотой от пяти этажей. Объекты со значительными (СС3) классами последствий — это многоквартирные жилые дома более 100 метров высотой, крупные общественные здания, промышленные объекты, здания университетов, колледжей, школ, дошкольных учреждений, ТРЦ, больниц и т.д. 

Право на строительную деятельность иностранным компаниям будет предоставляться без необходимости получения лицензии на строительство объектов. Соответствующая норма будет действовать во время военного положения.

В министерстве указывают, что решение Кабмина позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине.

В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе. Такие работы запланированы в рамках реализации Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 