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ЗОЛОТАРІВ: ВІЙНА чи ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВОРНЯК? Попереду СТРАШНЕ: у ВСУ СУРІЗНІ проблеми.

Категорія: Новини / Авторська колонка

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Андрей Золотарев на #UKRLIFE.TV Ведущий - Вадим Герасимович Поделитесь этим видео -    • ЗОЛОТАРЕВ: ВОЙНА или ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВ...   В студии UKRLIFE.TVe Андрей Золотарев, политический эксперт 7.8.2024 Станьте спонсором канала, и вы получите доступ к эксклюзивным бонусам. Подробнее:    / @УкрЛайф    / ukrlife   - Поддержите UKRLIFE.TV! Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на нас: в YouTube:    / tvukrlife   в Instagram:   / ukrlife.tv   в Twitter:   / ukrlifetv   UKRLIFE.TV - это события политики, экономики и культуры в комментариях экспертов, аналитиков, общественных активистов, журналистов, действующих лиц украинской жизни. Вы можете помочь нашему каналу из любой страны мира, используя эту ссылку: https://privatbank.ua/ru/sendmoney?pa... или став нашим "патроном" на   / ukrlife   По вопросам сотрудничества с нашим каналом обращайтесь на е-мейл: info@ukrlife.tv Редакция может не разделять мнений, высказанных гостями.

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