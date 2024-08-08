Анкара ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Документ более двух лет ожидал одобрения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, и наконец идея, которая впервые возникла в 1998 году, получила свое воплощение.



В указе, подписанном Эрдоганом, ратификация соглашения о свободной торговле между Турцией и Украиной «признана целесообразной», сообщает в официальный вестник Турецкой Республики Resmi Gazete.



Напомним, официальные переговоры между Киевом и Анкарой о создании ЗСТ начались в 2007 году. Однако на долгие годы были поставлены на паузу из-за ряда разногласий, в том числе по тарифам. Разморозил процесс в 2012 году Виктор Янукович — он дал указание ускорить работу по заключению соглашения тогдашнему министру экономики Петру Порошенко.



Ждать, правда, пришлось еще десять лет. Но 3 февраля 2022 года по итогам переговоров в Киеве Зеленского и Эрдогана соглашение было подписано. И теперь, после того как президент Турции одобрил документ, его должна ратифицировать Верховная Рада. Тогда он вступит в силу.



- Как пишет Daily News Hurriyet, основными сферами торговли между двумя странами являются черная металлургия, машиностроение, энергетика, автомобилестроение и зерно. В 2023 году объем двусторонней торговли Турции и Украины составил 7,3 млрд долларов.



- Но стороны ожидают, что зона свободной торговли уже в ближайшем будущем увеличит эту цифру до 10 млрд долларов. Кроме того, согласно предварительным расчетам украинского кабмина, новые правила позволят ежегодно давать прибавку в 2,2% к ВВП страны.



- Соглашение предусматривает, в частности, обнуление Анкарой ввозных пошлин на около 93,4% промышленных и 7,6% сельскохозяйственных товаров. Что составляет 95% от общего количества продукции, экспортируемой Украиной в республику. Плюс производимая из турецкого сырья продукция будет считаться украинской и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран.



Киев, в свою очередь, обязуется отменить ввозные пошлины для 56% промышленных и 11,5% сельскохозяйственных товаров, а в перспективе — еще для 43,2% промышленных и 53,7% сельскохозяйственных.



Как отметил министр торговли ТР Омер Болат на встрече с главой украинского Минфина Юлией Свириденко, Анкара и Киев будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов. Гостья из Киева со своей стороны выразила надежду, что «завершение ратификации соглашения объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство».



Впрочем, не все столь оптимистично смотрят на этот манифест турецко-украинской торговой дружбы.

- «В контексте ЗСТ Украины и Турции есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — Турция отменит пошлины на 93% украинских промышленных товаров и на 7% аграрных. Плохая новость — Украина почти не экспортирует промышленную продукцию»

— написал в своем Telegram-канале украинский экономист Алексей Кущ.

По его мнению, соглашение о свободной торговле открывает внутренний рынок незалежной для дешевого промышленного и потребительского импорта, превращая ее в глобальный проходной двор.



Ставя, таким образом, крест на национальной промышленной политике и навсегда консервируя сырьевой характер экономики.





- «Без пошлин турки вынесут нас в одну калитку — как трансгендер итальянскую боксерку», — констатировал эксперт.

Кущ считает, что из-за дешевого импорта Украина получит вместо развития промышленности отрицательное торговое сальдо. А значит, как он выразился, «прощай украинский легпром, зародыши украинской электроники, бытовой техники и остатки автопрома».



Что, действительно, не так с этим соглашением? И зачем Турции зона свободной торговли с воюющей страной-банкротом, у которой внешний долг практически сравнялся с годовым ВВП?



Наш комментарий



— Первое, что надо понимать, это структуру украино-турецкой торговли. Украина, как это не парадоксально — хотя и достаточно ожидаемо, — выступает для Турции поставщиком дешевого сырья. В первую очередь сельхозпродукции.



У Турецкой Республики большое население, которое с удовольствием потребляет специфические товары украинского агроэкспорта — подсолнечное масло, семена подсолнечники, сахарную свеклу, пшеницу.



Пшеницу, на самом деле, они выращивают и на своей территории, но в недостаточном количестве.



И второй — до последнего времени очень важный предмет экспорта — это уголь. У Турции есть свои месторождения угля, но его не хватает. Страна вообще почти полностью лишена своих углеводородов, поэтому нефть и газ они в основном брали в Российской Федерации. А вот уголь как раз был украинский, его отгружали из порта Мариуполь, частично — из Одессы.



- То есть, украинская экономика еще до заключения этого соглашения о свободной торговли явно проигрывала турецкому экспорту. По сути дела, скажем честно, была сырьевым придатком для турецкой экономики. Как следствие, от снятия таможенных пошлин, что подразумевает ЗСТ, больше будет выигрывать турецкий экспорт, нежели экспорт украинский.



- И этот дисбаланс помимо того, что качественно будет не в пользу Украины, он может еще поменяться и количественно. Иначе говоря, достаточно дешевые турецкие товары на фоне падения экономики начнут вытеснять более дорогие европейские, на которые украинская экономика, в общем-то, подсела за последние более-менее благополучные два десятилетия.



- Для Украины это будет означать возврат в 90-е, когда мыло, стиральный порошок, одежда, обувь и другой ширпотреб, — все было турецким на украинском рынке. Товары эти были достаточно низкого качества, но достаточно «подъемные» по цене.

А как же 2,2% к ВВП?



— Ни о каких процентах экономического роста рассуждать, конечно, не приходится. Потому что будут вывозить из страны последнее.



- Я еще раз подчеркиваю: сюжеты, которые, казалось бы, невозможны были на фоне благополучной более-менее экономики 20002010 годов, они снова вернутся.



- То есть, из Украины опять пойдет поток дешевого металлолома, который турецкая металлургическая промышленность всегда с удовольствием потребляла. Это будет «финальный аккорд» утилизации остатков украинской промышленности.



- А дисбаланс двусторонней торговли, который скорее всего возникнет на фоне роста дешевого турецкого промышленного импорта на Украину, будет покрываться западными кредитами.



- Кредитами, которые будут выдавать Киеву уже под залог земли, под залог остатков государственного имущества — т.е. тех ресурсов, за которые еще можно было бы как-то цепляться.



Какой у Турции здесь есть интерес?



— Несомненно, заинтересованность у них есть. И думаю, турки будут требовать доступа к украинским полезным ископаемым. Когда я работал с турецкими компаниями в бытность на Украине, они рассматривали достаточно большое количество промышленных металлов. Понятно, что Донбасс в этом плане отпадает. Но будут добывать в Карпатах — там есть месторождения цинка, свинца и других промышленных металлов.



- То есть, турки, в конечном счете, за свои промышленные товары с Украины деньги получат. Хотя, конечно, для Украины это будет означать катастрофический рост внешнего долга.



- И, как я уже сказал, количественные изменения торгового баланса в двусторонних отношениях с Турецкой Республикой будут не в ее пользу.