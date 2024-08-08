У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Посольство Украины в Мексике попросило арестовать Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября, и передать его судебному органу ООН в Гааге.
Мы надеемся, правительство Мексики осознает, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика.
— говорится в сообщении посольства Украины.
— говорится в сообщении посольства Украины.