Мы надеемся, правительство Мексики осознает, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика.

— говорится в сообщении посольства Украины.