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Учора, 18:00

Україна попросила владу Мексики заарештувати Путіна на інавгурації президента

Категорія: Новини / Політика

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Посольство Украины в Мексике попросило арестовать Владимира Путина в случае его приезда на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября, и передать его судебному органу ООН в Гааге.

Мы надеемся, правительство Мексики осознает, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика.
— говорится в сообщении посольства Украины.


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