На этой неделе Китай сделал большой шаг вперед в своих попытках создать конкурента спутников Starlink компании SpaceX, запустив первые из тысяч спутников, которые, как он надеется, будут транслировать широкополосный интернет из космоса.

Как пишет CNN со ссылкой на государственные СМИ Китая, первые восемнадцать спутников проекта Qianfan (Космический парус) были выведены на низкую околоземную орбиту 7 августа, передает УНИАН.

Пока лидером в сфере услуг спутникового интернета является Starlink, который имеет более 6 000 спутников на орбите и планирует увеличить их число до 42 000, и ожидается, что в ближайшие годы он останется доминирующим игроком.

Однако, как пишет CNN, по данным государственной вещательной компании CCTV, к концу 2025 года группировка Qianfan должна вырасти до более чем 600 спутников, а к 2030 году планируется создать более 14 000 спутников, обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет по всему миру.

При этом проект Qianfan является одним из трех крупных китайскх проектов, в рамках которых- планируется вывести на низкую околоземную орбиту (не более 1200 миль над планетой) около 40 000 спутников в так называемые мегаконстелляции - сети из сотен или тысяч орбитальных спутников.

По мнению экспертов, контроль над группировками широкополосных спутников может принести пользу Китаю, позволив его компаниям предлагать услуги внутри страны и по всему миру, укрепляя при этом дипломатическое влияние Пекина, контроль над потоком данных и национальную безопасность.

Космическая программа Китая

Ранее в США заявляли. что Китай маскирует свое военное присутствие в космосе с помощью гражданских программ.

Пекин надеется отправить пилотируемую миссию на Луну к 2030 году и планирует построить базу на поверхности Луны.

При этом в NASA заявляли, что Китай может претендовать на часть космического пространства как на собственную территорию, если он первым высадится на Луну.