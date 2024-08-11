



В студии Politeka Online Олег Стариков, эксперт по вопросам безопасности 9. 8.2024 Таймкоды: 00:00 Операция ВСУ в Курской области: анализ! 12:00 Цель - перенос войны на территорию РФ? 15:20 Сможет ли Украина удержать захваченные территории в Курской области? 23:30 ВСУ готовит еще один удар по РФ! 27:55 Украина просит США разрешить бить ATACMS по РФ 34:15 Возможен ли захват Курской АЭС?





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