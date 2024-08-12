Министерство здравоохранения (Минздрав) утвердило обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса.

Как сообщила пресс-служба ведомства, схемы вакцинации для населения упрощаются, и для большинства людей достаточно сделать одну прививку против СОVID-19, передает УНИАН. Для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения коронавируса, предусмотрено введение большего количества доз - то есть ревакцинация через 6-12 месяцев.

Также для врачей и пациентов меняется определение этапов вакцинации. Одна прививка (или две прививки для отдельных групп) - это первичная вакцинация. Все последующие прививки - ревакцинация против COVID-19.

"Это упрощение вакцинации позволяет быстрее получать полный курс и придерживаться ревакцинации перед началом эпидемического сезона. Для человека без сопутствующих заболеваний, иммуноскомпрометированного состояния - достаточно получить одну прививку. Этого достаточно, без ревакцинации каждый год. Для медицинских работников или для тех, кто работает в опасных условиях, или для людей с сопутствующими заболеваниями, а также беременных общая рекомендация заключается в базовой вакцинации одной прививкой, а затем ежегодным или через полгода бустером в виде одной дозы", - заявил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев не всем, а людям из групп риска, в частности:

- взрослым и детям, которые имеют ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;

- беременным;

- людям старше 60 лет;

- взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции, представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

В Минздраве отметили, что потребность в ревакцинации определяет врач. Для первичной вакцинации и ревакцинации может быть использована любая из доступных в стране вакцин против COVID-19.

"Люди, которые в предыдущие годы прошли базовый курс прививки (две или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали 4 или 5 по счету бустерные прививки в прошлом году, - могут и в дальнейшем бесплатно ревакцинироваться. Для этого необходимо записаться к семейному врачу и после визита вакцинироваться в ближайшем пункте прививки. В случае, если в регионе или области желающих вакцинироваться окажется больше, чем имеющихся вакцин, - в первую очередь вакцинацию получают именно пациенты из группы риска", - заявили в министерстве.

Коронавирус в Украине

За последний месяц выросло количество заболеваний, украинцы стали болеть втрое больше. Но несмотря на рост в Украине заболеваемости COVID-19, Минздрав не планирует вводить ограничительные меры.

Ранее Кузин заявил, что в течение июля было зарегистрировано более 8 тыс. случаев COVID-19, в июне - более 2 тыс. случаев. "Этот уровень не является достаточным или таким, который приводил бы к введению каких-то противоэпидемических мероприятий", - отметил главный санврач.