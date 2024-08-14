Интервью с @MaximShevchenko
00:00 Начало.
1:40 Операция в Курской области
4:40 ВСУ - самостоятельная сила
7:25 Сырский командир новой формации
9:15 Европа ОБЕСКУРАЖЕНА. США в курсе
10:33 Самое чувствительное место
11:54 Никто не ожидал!
12:54 Тень Суджи
15:10 Параллельная реальность
17:50 Спектакль демократов
19:04 Самые боеспособные бригады из Донбасса
22:07 Повод для переговоров
24:20 Газовая станция в заложниках
26:40 Объемы газа увеличены
27:13 Зеленский президент Трампа
30:25 Выход РФ из любых переговоров
33:00 Переговоры в течение месяца
35:15 Капкан Курской области
38:05 Цель Суджа, а не АЭС!
39:40 Северный поток - это другое
42:00 Глобальный конфликт бюрократий
44:40 Процесс важнее результата. Роль Британии
48:08 Трампу нужна эскалация
50:00 Британия РЕШИЛА свою задачу
53:03 Смута в Америке
56:11 Истерика Маска. Противостояние в Англии
58:50 Эвакуация из Курска в Запорожье
1:00:20 Ответа Ирана не будет
1:02:25 Позиция Ирана сильнее России
1:04:20 Нетаньяху враг демократов
1:07:35 Зеленский о "Курске" и Курске
1:09:05 Схема под Трампа провалилась
1:10:55 Объявление войны