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Сьогодні, 12:00

Розумний та ТОЧНИЙ удар! ВСУ зірвали ТАЄМНІ ДОГОВІРНОСТІ. Шевченко: переговори будуть протягом МІСЯЦЯ

Категорія: Новини / Авторська колонка

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Интервью с ‪@MaximShevchenko‬

00:00 Начало.

1:40 Операция в Курской области

4:40 ВСУ - самостоятельная сила

7:25 Сырский командир новой формации

9:15 Европа ОБЕСКУРАЖЕНА. США в курсе

10:33 Самое чувствительное место

11:54 Никто не ожидал!

12:54 Тень Суджи

15:10 Параллельная реальность

17:50 Спектакль демократов

19:04 Самые боеспособные бригады из Донбасса

22:07 Повод для переговоров

24:20 Газовая станция в заложниках

26:40 Объемы газа увеличены

27:13 Зеленский президент Трампа

30:25 Выход РФ из любых переговоров

33:00 Переговоры в течение месяца

35:15 Капкан Курской области

38:05 Цель Суджа, а не АЭС!

39:40 Северный поток - это другое

42:00 Глобальный конфликт бюрократий

44:40 Процесс важнее результата. Роль Британии

48:08 Трампу нужна эскалация

50:00 Британия РЕШИЛА свою задачу

53:03 Смута в Америке

56:11 Истерика Маска. Противостояние в Англии

58:50 Эвакуация из Курска в Запорожье

1:00:20 Ответа Ирана не будет

1:02:25 Позиция Ирана сильнее России

1:04:20 Нетаньяху враг демократов

1:07:35 Зеленский о "Курске" и Курске

1:09:05 Схема под Трампа провалилась

1:10:55 Объявление войны




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