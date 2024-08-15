Сервис "Укрзализныци" для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов перестанет работать с 1 сентября. Покупать билеты можно будет через новый сайт и мобильное приложение.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes.

По его словам, старый сайт, разработанный в 2017 году по заказу УЗ, перестанет работать с 1 сентября.

Где будут продавать билеты

Однако пассажиры смогут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение и новый сайт УЗ, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.