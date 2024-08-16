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Учора, 16:00

Проект на 2 млн. євро. В Україні мінні поля очищатимуть жіночі команди з навченими собаками

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Европейский Союз выделяет 2 млн евро на финансирование новой инициативы по гуманитарному разминированию. Проект будет финансироваться благодаря гранту от Службы внешнеполитических инструментов Европейской Комиссии (FPI).

Об этом говорится в сообщении Представительства Евросоюза в Украине.

Украинские инструкторы со своими обученными минно-поисковыми собаками будут привлечены для обезвреживания наземных мин и невзорвавшихся боеприпасов по всей стране. 

16 бельгийских малинуа станут первыми минно-поисковыми собаками, которые будут задействованы в Украине. 

Вместе с восемью украинскими женщинами-инструкторами они прошли интенсивную пятимесячную подготовку в Камбодже перед возвращением в Украину.

Многие из инструкторов ранее изучали кинологию в Сумском национальном аграрном университете. Во время курса инструктора минно-поисковой собаки они также прошли подготовку по ручному разминированию.

Напомним:

Первые фермеры в Украине подали заявки на компенсацию за разминирование земель.

Экономическая правда




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