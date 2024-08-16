сообщила пресс-служба СБУ. Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще шестерых приспешников российской разведки, которые совершали поджоги в Одессе и Николаеве. Об этом в пятницу, 16 августа,пресс-служба СБУ.

Основными целями врага были военные внедорожники Сил обороны и релейные шкафы на магистральных линиях Укрзализныци.

"Для совершения диверсий РФ привлекла четырех несовершеннолетних и двух 18-летних молодых людей, которые искали "легкие деньги в Телеграмм-каналах". Там они попали в поле зрения спецслужбы России, которая предложила "быстрый заработок" в обмен на сотрудничество. Чтобы подтвердить выполнение вражеских задач, фигуранты снимали каждое возгорание на камеры своих телефонов", - говорится в сообщении.

В Одессе с поличным задержаны двое юношей, которые подожгли шкаф входного светофора на стратегической линии железнодорожного сообщения. Ребята пытались скрыться с места преступления, но им это не удалось. Одновременно задержали и их сообщника, помогавшего поджигателям провести доразведку.

"В дальнейшем злоумышленники должны были продолжить серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры, чтобы навредить логистике Сил обороны на юге Украины", - сообщили в СБУ.

В Николаеве задержаны трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет, которые подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ.

"В дальнейшем фигуранты готовили поджоги местных админзданий ТЦК, но правоохранители предотвратили это", - говорится дальше в сообщении.

Трем фигурантам из Одессы, среди которых 15-летняя жительница региона, объявлено о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Все трое находятся под стражей.

16-летний юноша из Николаева получил подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям, находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос привлечения к ответственности двух его сообщников - подростков в возрасте 14 и 13 лет.