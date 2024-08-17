



11-го августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, совершил Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении братии обители. За богослужением звучал отрывок из Евангелия от Матфея об исцелении Господом Иисусом Христом двух слепцов.

14-го августа, в день праздника Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, архиепископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. По завершении богослужения были совершены молебен и освящение цветов, мака и меда нового сбора.

11-го августа Церковь празднует Рождество одного из самых почитаемых наших святых - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского в праздничный день епископ Тарутинский Алипий, викарий Одесской епархии, возглавил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме села Виноградовка Тарутинского района. Давайте поговорим о Божьем высоком призвании. Первым условием в исполнении Божьего призвания является то, что мы должны обретать Христа. Мы не просто один раз принимаем Христа, но мы должны постоянно обретать Его. Сколько Христа мы обрели? Насколько мы Им насладились? В Послании к Филиппийцам апостол Павел говорит о своём иудейском прошлом. Иудеи были очень религиозны. Их мышление было религиозным, у них было много представлений о служении Богу. У них было много хорошего. Среди них был человек по имени Савл из Тарса, который достиг многого в их религии. Что значит для такого иудея обрести Христа? Это значит, что он должен отказаться от всего, что он имел, и всего, чем он был; он должен поменять все это на Христа. Чтобы обрести Христа, такой человек должен сделать Христа всем для себя. Он должен жить Христом и принимать Христа как свою мудрость, свои познания и все для себя! Давайте применим тот же принцип к себе. Мы не иудеи, но, в принципе, мы такие же, как они. У нас есть столько всего хорошего, не являющегося Христом. У нас есть наши способности, знания, мудрость, наши мышление, разум, чувства, желания, наши решительность и воля. У нас есть много хорошего. Теперь, когда мы приняли Христа, в какой мере мы живем Им? Чем мы живём сегодня: Христом или всем тем хорошим, что у нас есть? Мы все приняли Христа, но проблема в том, что мы не живём Христом. Мы по-прежнему живём нашим разумом, волей, чувствами и т.д. Нам нужно постоянно обретать Христа и наслаждаться Им. Принятие Христа происходит раз и навсегда, но наслаждение Им длится даже не всю жизнь, оно длится вечно! Нам потребуется вечность, чтобы понять, насколько богат Христос! Вот почему апостол Павел, уже пожилой человек во время написания Послания к Филиппийцам, не считал, что постиг или обрёл Христа в достаточной мере. Он, как и раньше, говорит: «...чтобы познать Его» (Флп. 3:10). Это значит переживать Его, наслаждаться Им и обретать Его. Павел говорит нам, что он был иудеем, полным добрых дел, но не в этом Божье намерение. Божье намерение состоит не в том, чтобы у нас были добрые дела, а в том, чтобы у нас был Христос. Недостаточно лишь принять Христа, мы должны обретать Его. Мы получили всеобъемлющего Христа, но мы пока что не очень много наслаждались Им. Всем нам нужно стремиться вперед к цели Божьего призвания. То есть к Самому Христу. Мы должны стремиться к наслаждению Христом и принимать Его как все для нас. Каждое утро, когда мы просыпаемся, первое, что нам нужно сделать, это молитвенно соприкоснуться со Христом, пообщаться с Ним, вкусить и испить от Него, потому что Он — наше наслаждение. Тогда мы немного обретём Его. Не говорите, что у вас нет времени. Если вашему физическому телу нужно время для еды, то и для духовного питания тоже нужно время. Но это еще не все. В течение всего дня нам ничего не следует делать, руководствуясь нашим разумом, волей, желаниями, — всё мы должны делать Христом. Нам нужно отказаться от своего разума и своей воли, и не полагаться, не надеяться на себя. Если мы по-прежнему полагаемся на все это, то мы просто продолжаем есть пищу для псов. Все, что не есть Христос, является сором, то есть пищей для псов. Мы не должны питаться ею. Нам нужно научиться отвергать себя, противостоять своим знаниям и мудрости и принимать Христа как свою жизнь во всем. Тогда мы будем познавать Христа субъективно, а не просто путем усвоения знаний. Мы будем жить только Им. Поступая так, мы обретаем Христа. Это не только жизнь, но и приобретение. Христос поистине всеобъемлющ! Он так глубок, так неистощим, так неизмерим и так неисследим! Нам нужно обретать Его, не только познавая Его, но и переживая Его. Мы должны стремиться вперед к цели — обрести Христа. До обретения веры мы не питались Христом; мы питались чем-то мирским, что в глазах Бога не более, чем пища для псов. Но Господь призвал и обрел нас.