Свидетельство о прохождении технического осмотра международного образца можно получить исключительно в лабораториях, прошедших аккредитацию НААУ и внесенных в соответствующий реестр.

Главный сервисный центр МВД Украины опубликовал карту субъектов ОТК.

Ниже в списке лаборатории расположены в порядке удаленности от румынской границы:

с. Сафьяны, ул. Зеленая, 34 (г. Измаил); Игорь +380688008373

с Табаки, ул. Надежды, 36, Болградский р-н; Леонид +380677805967

м. Татарбунары, ул. Степная, 5; Сергей +380674625718

м. Арциз, ул. Бондарева, 27а; Владимир +380672236969

м. Белгород-Днестровский, ул. Кочубинского, 46; Дмитрий +380679243191

м. Беляевка, ул. Школьная, 19; Денис +380504958251

с. Троицкое (Беляевский р-н), ул. Новая, д. 27А; +380674877746 Сергей

м. Раздельная, ул. Европейская, 117; Елена +380976556629

пгт Авангард, пер. Степной, 2а (рядом с 2 столбами); Дмитрий +380937850741

с. Молодежное, ул. Линия, 1 участок 7 (г. Черноморск); Лилианна +380972911281

Усатовский сельсовет, массив №6 участок №1-А (рядом с «Клеверным»); Сергей +380685855071

м. Одесса, проспект Академика Глушко, д.29/2; Виталий +380689090909

м. Одесса, ул.Промышленная, 21; Владислав +380965888586

м. Одесса, ул.Дальницкая, 50/17, корп. 47; Георгий +380686907563

м. Одесса, ул. 19 км Старокиевской дороги; Александр +380965290990

м. Березовка, ул. Пристанционная, 1; Иван +380679461747

м. Подольск, ул. Соборная, 229/А; Вадим +380993519752

м. Кодыма, ул. Тимирязева, 4/В; Нина +380977689821

Напомним, с 12 августа вступили в силу новые правила пересечения границы с Румынией. Пограничная полиция может возвращать украинских водителей в случае отсутствия у них действительного технического осмотра, или в случае просрочки его срока. Такие меры румынская сторона вводит для безопасности на дорогах, а также, чтобы соответствовать стандартам ЕС.





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