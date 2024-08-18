Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на совместное заявление его троих детей.

Отмечается, что он скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Ален Делон, снявшийся в 90 фильмах самых известных режиссеров, стал легендой мирового кино благодаря своей редкой харизме и дерзкой красоте.

"Ален Фабьен, Анушка, Энтони, а также его собака Лубо с глубоким прискорбием сообщают о смерти своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении своих троих детей и семьи. Его семья просит вас уважать его частную жизнь в это чрезвычайно болезненное время траура", - говорится в заявлении.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа Со. Его отец был директором кинотеатра, мать работала фармацевтом. После развода родителей он воспитывался в приемной семье. В 1952 году, в возрасте 17 лет, записался в морской экспедиционный корпус и был отправлен в Индокитай, где в то время шла война. После возвращения во Францию работал официантом, грузчиком и разносчиком газет.

Карьера в кино

В 1957 году Ален Делон дебютировал на большом экране во второстепенной роли в картине Ива Аллегре "Когда вмешивается женщина". В 1958 году сыграл главную роль в мелодраме Пьера Гаспар-Юи "Кристина".

После выхода в прокат триллера Рене Клемана "На ярком солнце" (1959 год) и драмы Лукино Висконти "Рокко и его братья" (1960 год) он стал не только одним из самых популярных французских актеров, но и приобрел известность за пределами страны. По оценке критиков, в этих лентах Делон раскрылся как "тонкий и сложный драматический актер".

В 1962 году Делон снялся в драме Лукино Висконти "Леопард" с Бертом Ланкастером и Клаудией Кардинале. За эту роль в 1964 году он был номинирован на "Золотой глобус" как самый многообещающий молодой актер. В том же году сыграл в приключенческой комедии Кристиан-Жака "Черный Тюльпан".

В 1968 году он вместе с Роми Шнайдер, Морисом Роне и Джейн Биркин исполнил одну из главных ролей в криминальной драме Жака Дере "Бассейн", ставшей впоследствии культовой.

Ален Делон и Роми Шнайдер в бассейне пляжного клуба Монте-Карло 8 июля 1961 года.

В 1984 году на экраны вышла мелодрама Бертрана Блие "Наша история" с Делоном в главной роли, за которую он был удостоен французской премии "Сезар" как лучший актер. В 1998 году, после провала боевика Кристиана Фешнера "Один шанс на двоих", в котором Делон снялся с Жан-Полем Бельмондо и Ванессой Паради, актер заявил об уходе из кино. Однако уже в 2000 году согласился на роль в комедии Бертрана Блие "Актеры" вместе с Бельмондо, Жераром Депардье и другими. Также принял участие в съемках трехсерийного телевизионного фильма "Фабио Монтале" (2001 год), в телесериале "Фрэнк Рива" (2003-2004 годы) и в телефильме "Лев" (2003 год). В 2006 году на экраны вышла комедия Тома Лангманна "Астерикс на Олимпийских играх" с его участием.

В 1979 году Ален Делон снялся в советском политическом детективе Александра Алова и Владимира Наумова "Тегеран-43".

В мае 2017-го Делон вновь объявил о завершении актерской карьеры. Всего он снялся в более чем 100 фильмах. В течение десятилетий он оставался идеалом мужской красоты и секс-символом мирового кинематографа. По оценке критиков, успех его кинокарьеры обеспечила не только безупречная внешность, но и природный актерский талант.

Ален Делон удостоен ордена Почетного легиона (1991 - кавалер, 2005 - офицер).

Кроме того, ему были присуждены итальянская кинопремия "Давид ди Донателло" (1972 год), приз Берлинского кинофестиваля за вклад в киноискусство (1995 год). 19 мая 2019 года ему была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля за выдающуюся карьеру. Оргкомитет фестиваля назвал его "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства.





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