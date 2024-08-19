



Православные верующие 19 августа отмечают праздник Преображения Господня. В народном календаре — Яблочный Спас. В эти дни начиналась наиболее активная заготовка плодов, хозяйки варили варенье, пекли пироги с яблочной начинкой, готовили различные десерты вроде запеченных яблок. Было принято накрывать праздничный стол, приглашать в гости родных и соседей, привечать странников и бедных людей. Съев последний кусочек яблока в этот день, загадывали желание, рассчитывая, что вскоре оно сбудется.