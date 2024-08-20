Вступление Украины в НАТО не должно быть обусловлено её полным контролем над своей территорией, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданиям Novinky и Pravo. Он ожидает, что в ближайшие годы Украина могла бы вести переговоры с Россией о мире. Соглашение могло бы учитывать, что Россия будет долгое время оккупировать часть украинской территории. При этом, Россия не получила бы от демократических государств согласие на изменение границ.

Война в Украине продолжается уже два с половиной года. Бои идут не только в пределах украинской территории, но и в российской Курской области. По мнению президента Павела, таким образом Украина пытается занять лучшую позицию для возможных мирных переговоров.

Временное решение пограничного вопроса, по словам президента Чехии, имеет прецеденты в истории. В частности, таким был пример границы между ФРГ и ГДР.

Так, раздел Германии не был принят западными государствами. Восточную часть Германии оккупировали войска Советского союза, то западные союзники согласились принять в НАТО западную часть Германии, где не было советских войск. И это произошло в 1955 году.

По словам Павела, ныне есть и техническое, и юридическое решение, которое не позволило бы Украине, вступив в НАТО, стать причиной конфликта между НАТО и Российской Федерацией.

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