Верховная Рада Украины проголосовала за ответственность за самовольное оставление воинской части и дезертирство. "За" свой голос отдали 270 народных депутатов, сообщает народный депутат, член депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Согласно пояснительной записке законопроектом №11322 предлагается освободить от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее самовольное оставление воинской части или места службы (ст. 407 Уголовного кодекса Украины) или дезертирство (ст. 408 УК Украины). Это возможно при условии, если лицо до окончания досудебного расследования добровольно заявило следователю или прокурору о намерении вернуться к месту службы для продолжения прохождения военной службы. Для освобождения от уголовной ответственности нужно будет также согласие командира воинской части на прохождение службы.

Условия освобождения от уголовной ответственности

Законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части или дезертирство в том случае, если военнослужащий совершил такое деяние впервые. Также обязательными условиями являются искреннее раскаяние и желание вернуться к прохождению военной службы.

Цель законопроекта

В пояснительной записке указано, что проект усовершенствует законодательство в сфере преступлений против порядка несения или прохождения военной службы. Также законопроект должен установить механизмы возвращения и продолжения военной службы военнослужащим в случае, если они самовольно оставили воинскую часть, но потом вернулись и заявили о готовности дальше выполнять свой долг.

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