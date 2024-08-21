Поддержка международных доноров, реструктуризация коммерческого долга и повышение налогов стоит рассматривать как единый пакет для ликвидации дефицита финансирования Украины. Так считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Гэвин Грей, передает "Интерфакс-Украина".

"Прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину", – сказал он в дискуссии о дефиците госбюджета, организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС).

Грей подчеркнул, что все эти три элементы единого пакета нацелены на результат – эффективно ликвидировать дефицит финансирования.

"Не стоит думать, что это независимые элементы, они взаимосвязаны", – считает глава миссии.

По словам Грея, готовность международных партнеров Украины с утверждением анонсированного правительством налогового пакета к продолжению поддержки будет выше, поскольку это будет для них свидетельством стараний государства обрести большую самодостаточность и независимость от внешней помощи, учитывая значительные расходы в среднесрочной перспективе.

Как сообщалось, правительство в июле внесло в Раду законопроект об увеличении расходов госбюджета-2024 на 434,6 млрд грн, которые будут обеспечены на 214,5 млрд грн дополнительными доходами и на 220,1 млрд грн дополнительным финансированием: 160,2 млрд грн увеличения продажи ОВГЗ банкам и 59,8 млрд грн сокращения платежей по погашению госдолга.

Дополнительные доходы предложено, в частности, обеспечить за счет принятия внесенного тогда же законопроекта с правками в Налоговый кодекс и другие законы об особенностях налогообложения в период действия военного положения (№11416), который предполагает повышение налогов на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн - в следующем.

Среди основных инициатив правительства – повышение ставки военного сбора с доходов физлиц с 1,5% до 5% (оценка дополнительных доходов около 45,5 млрд грн) и уплата его ФЛП в размере 800 грн в месяц (2,3 млрд грн), а также введение военного сбора для юрлиц и ФЛП 3-й группы в размере 1% дохода (50,5 млрд грн).

Предложено также повысить или ввести там, где его сейчас нет, военный сбор 5% на мобильную связь (0,9 млрд грн), покупку банковских металлов (0,02 млрд грн) и недвижимости (за исключением одного объекта в год) (1,2 млрд грн), 15% – на покупку легковых авто для их первой регистрации в Украине (10,2 млрд грн) и 30% – на покупку ювелирных изделий с уплатой его розничными продавцами (0,14 млрд грн).

Среди других нововведений – ежемесячная уплата авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий розничными продавцами горючего в размере 0,5 мзп из расчета на 1 куб. м резервуаров для хранения горючего (8,3 млрд грн), установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитков с добавлением сахара или других подсластителей (2,4 млрд грн), понижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа с EUR150 до EUR45 (3,3 млрд грн).

После резкой критики этого законопроекта достигнута предварительная договоренность о замене 1% налога для юрлиц с оборота повышением НДС на несколько процентных пунктов с нынешнего уровня 20% и введении фиксированного платежа за хранилища АЗС вместо авансового налога.