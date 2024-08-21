Бытовые потребители платят за электроэнергию втрое меньше, чем ее рыночная стоимость.
Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
Павлюк объяснил, что некоторым странам повезло географически и у них, например, много воды или гор. В качестве примера он привел Таджикистан, в котором 95% электроэнергии производится на гидроэлектростанциях.
"Она там условно бесплатная, эта энергетика, она соответственно будет дешевой. У нас нет такой ситуации, у нас нет фьордов, у нас нет много воды, у нас нет высоких перепадов гор, где можно брать эту электроэнергию, поэтому у нас электроэнергия естественно дешевой не может быть", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в целом весь энергетический сектор Украины дефицитен. В частности, государство импортирует ядерное топливо, газ, бензин и нефть.
Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что в результате существенных разрушений в энергетике государство потеряло возможность финансировать предварительный тариф на электроэнергию для населения.