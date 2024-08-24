На этой неделе стало известно, что правительство Мексики предъявило обвинения Лопесу, однако вовсе не в связи с тем, что он состоял в руководстве картеля «Синалоа». Его обвинили в том, что именно он причастен к похищению Исмаэля Самбады – более старшего лидера конкурирующего крыла картеля.

Как сообщает Associated Press, Гусман Лопес вероятно хотел сдаться американским властям и якобы заставил Самбаду сесть на самолет, чтобы обеспечить себе лучшие условия сделки о признании вины.

Мексиканская прокуратура заявила, что «подготовлен ордер на арест» Гусмана Лопеса. При этом его могут обвинить не только в похищении, но и в государственной измене. Согласно мексиканскому законодательству, к государственной измене относится незаконное похищение человека в Мексике с целью передачи его властям другой страны.

Как отмечает агентство AP, в заявлении прокуратуры не упоминается то, что Гусман Лопес был членом группировки «Маленькие Чапос» (входит в состав картеля «Синалоа»), в которую входили сыновья «Эль-Чапо». Эта группировка незаконно доставляет в США миллионы доз фентанила.

Самбада заявил, что Гусман Лопес, которому он доверял, якобы пригласил его на встречу с участием губернатора штата Синалоа Рубена Роча и политического соперника губернатора Эктора Куэна, чтобы сгладить разногласия между ними. Однако губернатора на встрече не оказалось: Роча заявил, что в тот день выезжал за пределы штата. Самбада якобы был похищен с места встречи.

Куэн позднее был убит.

Исмаэль Самбада и Хоакин Гусман Лопес

Самбада был известен тем, что десятилетиями ускользал от поимки благодаря изощренной системе личной безопасности. Тот факт, что он поехал на встречу с Рочей означает, что Самбада считал, что она действительно состоится. Также звучит правдоподобно, что Самбада, будучи лидером старейшего крыла картеля «Синалоа», мог выступить арбитром в политических спорах штата.

До этого правительство США установило награду в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Самбаду, скрывавшегося от властей на протяжении десятилетий.

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