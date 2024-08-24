В немецкой коалиции на фоне дефицита бюджета заговорили о прекращении финансовой поддержки церквей, на которую тратятся сотни миллионов евро.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

С каждым годом в Германии становится все больше людей, которые совсем не ходят в церковь, однако церкви продолжают получать поддержку из госбюджета на примерно 550 млн евро ежегодно.

В коалиции заговорили о том, чтобы изменить эту практику и внести осенью соответствующий законопроект, хотя руководство федеральных земель выступает против.

Реформу хотят оформить таким образом, чтобы для ее утверждения не нужно было согласие Бундесрата, верхней палаты.

Практика финансовой поддержки церквей возникла из масштабной экспроприации государством церковных земель в XIX веке, ежегодные выплаты получают и католические, и протестантские церкви.

С растущей секуляризацией немецкого общества начали звучать вопросы, справедливо ли, чтобы средства налогоплательщиков из госбюджета по умолчанию использовались на финансирование религиозных общин, к которым те не имеют никакого отношения.

В случае приостановления выплат из госбюджета федеральным землям пришлось бы увеличить свою долю поддержки, поэтому они сопротивляются таким инициативам, а некоторые говорят, что просто не имеют на это средств.

Напомним, длительный спор по бюджету в правительстве Германии уже вызывает опасения относительно распада коалиции.