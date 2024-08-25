В субботу Россия и Украина совершили обмен военнопленными, с каждой стороны домой были возвращены по 115 человек. Среди возвращенных украинцев — десятки защитников «Азовстали», среди россиян - срочники, служившие в Курской области.

Сделка произошла при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Представители ОАЭ подчеркивают, что это уже 55-й обмен военнопленными между сторонами с начала вторжения в Украину, и большая часть из них состоялась при посредничестве Абу-Даби.

О том, что на субботу запланирован обмен, стало известно в тот же день из анонимного комментария агентству Reuters представителя ОАЭ. А уже менее чем через час Минобороны РФ подтвердило, что обмен состоялся.

По данным ведомства, все 115 возвращенных россиян попали в плен в ходе операции ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся в Беларуси, домой их доставят после курса лечения и реабилитации.

В телеграм-канале российского агентства «РИА-Новости» появилось видео вернувшихся россиян.

Кого вернула Украина

Среди вернувшихся домой украинцев есть пограничники, моряки, шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции и 82 защитника Мариуполя, 50 из которых держали оборону «Азовстали».

«Это [обмен] приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой», — сказал президент Украины Владимир Зеленский. В Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными заявили, что все возвращенные домой украинские военнослужащие — это срочники, некоторые из них находились в российском плену с первых месяцев российского вторжения в 2022 году.