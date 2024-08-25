В субботу Россия и Украина совершили обмен военнопленными, с каждой стороны домой были возвращены по 115 человек. Среди возвращенных украинцев — десятки защитников «Азовстали», среди россиян - срочники, служившие в Курской области.
Сделка произошла при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Представители ОАЭ подчеркивают, что это уже 55-й обмен военнопленными между сторонами с начала вторжения в Украину, и большая часть из них состоялась при посредничестве Абу-Даби.
О том, что на субботу запланирован обмен, стало известно в тот же день из анонимного комментария агентству Reuters представителя ОАЭ. А уже менее чем через час Минобороны РФ подтвердило, что обмен состоялся.
По данным ведомства, все 115 возвращенных россиян попали в плен в ходе операции ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся в Беларуси, домой их доставят после курса лечения и реабилитации.
В телеграм-канале российского агентства «РИА-Новости» появилось видео вернувшихся россиян.
Кого вернула Украина
Среди вернувшихся домой украинцев есть пограничники, моряки, шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции и 82 защитника Мариуполя, 50 из которых держали оборону «Азовстали».
В Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными заявили, что все возвращенные домой украинские военнослужащие — это срочники, некоторые из них находились в российском плену с первых месяцев российского вторжения в 2022 году.
По данным издания «Украинская правда», девять человек из числа возвращенных были осуждены российским судом по ряду статей. На основании этого можно предположить, что, скорее всего, как минимум девять человек содержались в России как преступники, а не как военнопленные. Всего, по словам официальных представителей ОАЭ, с начала войны в Украине при посредничестве Абу-Даби были обменяны 1788 человек.