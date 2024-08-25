Три человека были убиты и четверо серьезно ранены в результате нападения мужчины с ножом в немецком Золингене, сообщила полиция. Нападавшему удалось скрыться.

Нападение произошло на празднике по случаю 650-летия основания города. Золинген расположен на западе Германии, в 25 км от Дюссельдорфа, население города составляет 160 тысяч человек. На сайте издания Bild утверждается, что мужчина ударил ножом случайного прохожего. Ещё несколько человек на месте конфликта получили ранения. По всей видимости, нападавшему удалось скрыться с места происшествия, и полиция начала его поиски.

Местных жителей попросили оставаться дома, окрестные дороги перекрыты.

Один из организаторов фестиваля Филипп Мюллер сообщил, что после нападения посетители, хотя и были в шоке, спокойно покинули площадь.

Мэр Золингена Тим Курцбах написал в фейсбуке, что этой ночью все горожане пребывают в «шоке, ужасе и глубокой скорби».