Джером Пауэлл отметил успехи в борьбе с инфляцией, которые позволяют ФРС переключиться на восстановление экономической активности и снижение безработицы. На заседании в июле ФРС восьмой раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что "настало время" начать снижение ключевой процентной ставки с 23-летнего максимума. При этом в своей речи Пауэлл не сказал, когда ставка будет и изменена и насколько масштабным может быть ее снижение. Ожидается, что ФРС объявит о небольшом снижении базовой ставки на четверть пункта на заседании в середине сентября.

"Направление движения ясно, а сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных. Развивающиеся перспективы в балансе рисков. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда в процессе дальнейшего продвижения к ценовой стабильности", - сказал Джером Пауэлл

В своей программной речи на ежегодной экономической конференции ФРС в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, Пауэлл подчеркнул, что инфляция, после того как сильнейший за последние четыре десятилетия скачок цен нанес ущерб миллионам домохозяйств, в значительной степени находится под контролем.

"Наша цель - восстановить ценовую стабильность, избежав резкого роста безработицы, характерного для предыдущих дезинфляционных периодов, когда инфляционные ожидания были менее устойчивыми. Хотя задача еще не решена, мы добились значительного прогресса в достижении этой цели", - сказал он.

Согласно показателю ФРС, инфляция в прошлом месяце снизилась до 2,5%, что намного ниже пикового значения в 7,1%, достигнутого два года назад, и лишь немного превышает целевой уровень центрального банка в 2%.

Председатель ФРС также заявил, что снижение ставок должно поддержать рост экономики и увеличить количество рабочих мест.

Продолжение роста может способствовать президентской кампании вице-президента Камалы Харрис, хотя большинство американцев говорят, что недовольны экономическими результатами администрации Байдена, в основном потому, что средние цены остаются намного выше тех, что были до пандемии COVID-19.

По словам Пауэлла, "есть все основания полагать", что снижение ставок позволит экономике вернуться к уровню инфляции в 2% при сохранении сильного рынка труда.

Снижение ставки в середине сентября, менее чем за два месяца до президентских выборов, может вызвать нежелательный политический резонанс в ФРС, которая стремится не ввязываться в предвыборную политику.

Бывший президент Дональд Трамп утверждал, что ФРС не следует снижать ставки так близко к выборам.

Однако Пауэлл неоднократно подчеркивал, что центральный банк будет принимать решения по ставкам, основываясь исключительно на экономических данных, не обращая внимания на политический календарь.





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