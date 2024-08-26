Уровень долга в Соединенных Штатах и Европе представляет риск для международной финансовой стабильности и для Швейцарии.

Об этом заявила министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер в интервью швейцарскому ежедневному изданию Blick, передает Reuters.

В интервью Келлер-Суттер высоко оценила "дисциплинированные" финансы Швейцарии, которые, по ее словам, позволили стране справиться с экономическими вызовами, вызванными пандемией COVID-19 и вторжением России в Украину.

"В противоположность этому, другие страны настолько задолжали, что вряд ли способны действовать дальше. Это бомба замедленного действия. Мини-крах на фондовых рынках в начале августа был предупредительным выстрелом.

Это было выражением страха инвесторов перед рецессией. Уровень долга в США и Европе является риском для международной финансовой стабильности и риском для Швейцарии", - добавила она.

Напомним:

В Швейцарии открыли 56 производств по нарушениям санкций против РФ, а по 15 из них были назначены штрафы.

Экономическая правда