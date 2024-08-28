Министерство обороны анонсировало расширение ассортимента сухпайков согласно религиозным, медицинским и этическим потребностям военных. Новые рационы должны быть доступны уже в декабре, сообщилооборонное ведомство.

Так, МО объявило об изменении подхода к формированию сухпайков для защитников – в рамках инициативы планируется "значительно расширить" ассортимент пищевых наборов, в частности, появятся растительные, кошерные и халяльные рационы.

Анонсируется, что новые сухпайки станут доступны военным уже с декабря 2024 года, когда завершится разработка и утверждение ассортимента наборов.

Минобороны отмечает, что вместе с Государственным оператором тыла уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, общественных организаций "Кожна Тварина" и UAnimals (работают в сфере защиты животных) и с представителями рынка.

"Мы должны приближаться к ЕС и НАТО не только стандартами, но и в вопросе уважения к выбору человека в его предпочтениях. Инклюзивное питание, это не только об изменениях сухпайков, это об изменениях мировоззрения и нашей синхронизации с евроатлантическим вектором", – заявила директор по управлению портфелем проектов ДОТ Галина Литош .

В общем, участники встречи в Минобороны договорились сотрудничать в дальнейшем по разработке обновленных сухпайков, в частности, предоставят свои наработки, замечания, рекомендации и разработанные варианты рационов профильному департаменту оборонного ведомства.

В декабре 2021 года ОО "Кожна Тварина" сообщало, что разрабатывает веганские сухпайки для военных – на тот момент было готово восемь вторых блюд и продолжалась разработка первых.

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