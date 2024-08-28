Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам. Об этом пишет Экономическая правда.

Так, постановление останавливает обслуживание Украиной обязательств по таким инструментам:

начиная с 3 сентября - по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по данным Минфина, по состоянию на 31 июля, долг Украины перед Cargill составлял около 700 млн долларов);

начиная с 9 ноября - по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям Укрэнерго, выпущенным под залог государства в 2021 году (на общую сумму около 830 млн долларов);

начиная с 31 мая 2025 года - платежей по ВВП-варрантам Украины (инструмент, который Украина выпустила в рамках реструктуризации 2015 года).

Также постановление правительства позволяет осуществить "выплату за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Соответствующая плата не должна превышать 246 млн долларов.

Отметим, что накануне Министерство финансов уже осуществило выплату по ВВП-варрантам Украины в размере 200,6 млн долл. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на сумму 130,1 млн долл, а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 млн долл за рост ВВП в 2021 году (этот платеж Украина должна была уплатить владельцам варрантов в 2023 году).