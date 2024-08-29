говорится в заявлении Минфина. 28 августа 97,38% держателей еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций «Укравтодора» общей стоимостью 20,47 млрд долларов США проголосовали за предложенную реструктуризацию. Об этомв заявлении Минфина.

«Более 97% держателей еврооблигаций поддержали соглашение о реструктуризации внешнего коммерческого долга Украины. Это важное достижение, которое поддержит бюджетную ликвидность и финансовую стабильность страны», — сообщил Минфин.

Отмечается, что соглашение позволит Украине сэкономить 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов США до 2033 года. Сэкономленные средства в условиях военного положения будут направлены на финансирование сектора безопасности и обороны.

«Почти единодушный уровень поддержки был достигнут менее чем за 5 месяцев, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания 2-летнего периода отсрочки платежей», — прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от держателей, что значительно превышает минимально необходимые 50% для того, чтобы соглашение о реструктуризации вступило в силу и позволило провести предложенный обмен существующих еврооблигаций на новые.

Реструктуризация предусматривает:

номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на 8,5 млрд долл. США;

уменьшение долговых платежей на 11,4 млрд долл. США за период действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на 22,75 млрд долл. США до 2033 года (сокращение более чем на 75%),

увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на 4 года (дополнительно к 2-летнему увеличению срока обращения в 2022 году).

«После получения положительных результатов голосования, которое началось 9 августа и завершилось 27 августа, процесс реструктуризации переходит в финальный этап — в фазу расчетов. Ожидается, что проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа», — добавили в Минфине.

Проблемы с выплатами по госдолгу

22 июля Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что стало началом процесса реструктуризации госдолга.

Недавно в международном агентстве Fitch Ratings снизили кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня «C» ухудшили до «RD» (ограниченный дефолт).