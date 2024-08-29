В Украине планируется создать электронный реестр домашних животных. Каждому четырехлапому оформят цифровой паспорт, который впоследствии будет отображен на портале Дія. Зачем это нужно?

Как будут создавать реестр

Из-за войны в Украине становится все больше бездомных животных. Кошки и собаки теряются и оказываются на улицах. Для любящих хозяев, случайно потерявших пушистого питомца, это большая беда. Кроме того, создаются новые вызовы для санитарно-ветеринарной ситуации в городах, усиливается нагрузка на приюты. Эвакуация животных из зон боевых действий происходит ежедневно, но мест, где их могли бы приютить, катастрофически не хватает.

Поэтому и решили создать Единый государственный реестр, который должен положительно повлиять на основные факторы, связанные с тем, что все больше животных оказывается на улицах. В частности, этот реестр предусматривает возможность информирования о потерянных и найденных животных. Владелец, животное которого случайно оказалось на улице, сможет сообщить об этом, а когда кошка или собака найдутся - получить соответствующее уведомление. Чиновники заверяют, что регистрация животных будет добровольной и бесплатной - для того, чтобы все граждане, независимо от их финансового состояния, смогли зарегистрировать своих любимцев.

"В первую очередь, проект предусматривает изменения в процедуре выдачи ветеринарных паспортов и их диджитализацию. Раньше выдавать официальные документы на животных имели право только государственные учреждения ветеринарной медицины. А после запуска проекта выдача ветеринарных документов станет диджитализованной, прозрачной и доступной услугой, а получить паспорта государственного образца можно будет не только в государственных, но и в частных ветклиниках, которые присоединятся к проекту",- отметил замминистра агрополитики и продовольствия Денис Башлык, выступая на фестивале "Песики Фест" в Киеве.

По его словам, владельцы домашних животных смогут внести в реестр данные своего любимца во время очередного визита к ветеринарному врачу. Таким образом, постепенно будет сформирован электронный ветеринарный паспорт. В нем будет храниться вся информация о животном, включая историю прививок, поэтому при потере бумажного ветеринарного паспорта эти данные можно будет восстановить из реестра.

"Вторая наболевшая проблема, которую мы начнем решать - отсутствие верифицированной государственной инфраструктуры для поиска потерянных животных и возвращение их домой. По данным зоозащитной инициативы Save Pets of Ukraine, во время войны количество бездомных животных в Украине растет на 60% ежегодно. Это создает огромную нагрузку на приюты и волонтеров, которые борются за жизнь каждого хвостика. К сожалению, приютов уже сейчас не хватает, и проблема обостряется. Регистрация животных позволит облегчить поиск потерянных кошек, собак и хорьков, их идентификацию и возвращение владельцам", - сказал замминистра.

Он добавил, что внедрение системы идентификации и регистрации домашних животных - эффективная европейская практика, позволяющая подойти к проблеме комплексно: не только регулировать количество бездомных животных, но и успешно противодействовать бешенству.

Когда стартует проект

Планируется, что этот проект будет реализован в два этапа. Во время первого, который начнется уже этой осенью, запустят Единый государственный реестр домашних животных и откроют регистрацию для животных во время визита к ветеринарному врачу. Услуга будет предоставляться бесплатно государственными и лицензированными частными ветеринарными врачами, которые стали участниками проекта и имеют доступ к реестру. Список таких врачей по всей Украине можно будет увидеть на карте ветклиник на портале pet.gov.ua.

Во время второго этапа, когда регистрация домашних животных станет массовой и реестр достаточно наполнится их данными, команда проекта займется реализацией отображения ветеринарных паспортов зарегистрированных животных в приложении Дія.

А в дальнейших планах - интеграция Единого государственного реестра в международные базы данных домашних животных, в частности - Europetnet.

В целом создание Единого государственного реестра позволит вести учет домашних животных, обеспечивать на государственном уровне планирование и надлежащее финансирование борьбы с бешенством и другими заболеваниями для профилактики и защиты населения, а также привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами.

"Уже сегодня Украина подала заявку на упрощение условий въезда в ЕС для украинцев вместе с их любимцами. Идентификация кошек и собак обязательна в ЕС, и ее внедрение в Украине на государственном уровне - это один из элементов, который позволит нам получить такие упрощения и показать, насколько быстро Украина интегрируется в европейское законодательство. В будущем украинский реестр будет интегрирован с международными базами данных домашних животных", - объясняет зампредседателя Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко.

Эту инициативу уже поддержали международные и украинские зоозащитные организации и ветеринарные сообщества. Международный фонд защиты животных IFAW предоставил специальный грант, в рамках которого почти 7 тыс. кошек и собак были бесплатно чипированы и вакцинированы от бешенства и других заболеваний, а 20 ветеринарных врачей уже провели тестирование реестра на практике. После проработки результатов этого тестирования на сайтах государственных учреждений-инициаторов проекта - Минагрополитики и продовольствия, Госпродпотребслужбы и Министерства цифровой трансформации - будет объявлено о запуске Единого государственного реестра домашних животных.

Проект по регистрации домашних животных будет бесплатным благодаря тому, что создают его в рамках и за счет средств программы международной технической помощи "Инновационная лаборатория поддержки ассоциации Украина-ЕС (ИнноЛабЕС)", реализуемой немецким обществом международного сотрудничества "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH" в партнерстве с Фондом "Восточная Европа" и при финансовой поддержке правительства Германии.