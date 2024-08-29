В Украине планируется создать электронный реестр домашних животных. Каждому четырехлапому оформят цифровой паспорт, который впоследствии будет отображен на портале Дія. Зачем это нужно?
Как будут создавать реестр
Из-за войны в Украине становится все больше бездомных животных. Кошки и собаки теряются и оказываются на улицах. Для любящих хозяев, случайно потерявших пушистого питомца, это большая беда. Кроме того, создаются новые вызовы для санитарно-ветеринарной ситуации в городах, усиливается нагрузка на приюты. Эвакуация животных из зон боевых действий происходит ежедневно, но мест, где их могли бы приютить, катастрофически не хватает.
Поэтому и решили создать Единый государственный реестр, который должен положительно повлиять на основные факторы, связанные с тем, что все больше животных оказывается на улицах. В частности, этот реестр предусматривает возможность информирования о потерянных и найденных животных. Владелец, животное которого случайно оказалось на улице, сможет сообщить об этом, а когда кошка или собака найдутся - получить соответствующее уведомление. Чиновники заверяют, что регистрация животных будет добровольной и бесплатной - для того, чтобы все граждане, независимо от их финансового состояния, смогли зарегистрировать своих любимцев.
По его словам, владельцы домашних животных смогут внести в реестр данные своего любимца во время очередного визита к ветеринарному врачу. Таким образом, постепенно будет сформирован электронный ветеринарный паспорт. В нем будет храниться вся информация о животном, включая историю прививок, поэтому при потере бумажного ветеринарного паспорта эти данные можно будет восстановить из реестра.
Он добавил, что внедрение системы идентификации и регистрации домашних животных - эффективная европейская практика, позволяющая подойти к проблеме комплексно: не только регулировать количество бездомных животных, но и успешно противодействовать бешенству.
Когда стартует проект
Планируется, что этот проект будет реализован в два этапа. Во время первого, который начнется уже этой осенью, запустят Единый государственный реестр домашних животных и откроют регистрацию для животных во время визита к ветеринарному врачу. Услуга будет предоставляться бесплатно государственными и лицензированными частными ветеринарными врачами, которые стали участниками проекта и имеют доступ к реестру. Список таких врачей по всей Украине можно будет увидеть на карте ветклиник на портале pet.gov.ua.
Во время второго этапа, когда регистрация домашних животных станет массовой и реестр достаточно наполнится их данными, команда проекта займется реализацией отображения ветеринарных паспортов зарегистрированных животных в приложении Дія.
А в дальнейших планах - интеграция Единого государственного реестра в международные базы данных домашних животных, в частности - Europetnet.
В целом создание Единого государственного реестра позволит вести учет домашних животных, обеспечивать на государственном уровне планирование и надлежащее финансирование борьбы с бешенством и другими заболеваниями для профилактики и защиты населения, а также привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами.
Эту инициативу уже поддержали международные и украинские зоозащитные организации и ветеринарные сообщества. Международный фонд защиты животных IFAW предоставил специальный грант, в рамках которого почти 7 тыс. кошек и собак были бесплатно чипированы и вакцинированы от бешенства и других заболеваний, а 20 ветеринарных врачей уже провели тестирование реестра на практике. После проработки результатов этого тестирования на сайтах государственных учреждений-инициаторов проекта - Минагрополитики и продовольствия, Госпродпотребслужбы и Министерства цифровой трансформации - будет объявлено о запуске Единого государственного реестра домашних животных.
Проект по регистрации домашних животных будет бесплатным благодаря тому, что создают его в рамках и за счет средств программы международной технической помощи "Инновационная лаборатория поддержки ассоциации Украина-ЕС (ИнноЛабЕС)", реализуемой немецким обществом международного сотрудничества "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH" в партнерстве с Фондом "Восточная Европа" и при финансовой поддержке правительства Германии.