Хотя Игорю Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,8 миллиарда гривен, он останется под стражей до 25 октября 2024 года из-за неуплаты залога. Кроме того, другое подозрение предусматривает заключение под стражу, поэтому даже уплата залога не позволила бы ему выйти на свободу. Как передает Delo.ua, об этом сообщает "Суспильне".

Прокурор Сергей Деминчук отметил, что мера пресечения для Коломойского была изменена с содержания под стражей на залог, в соответствии с требованиями старшего детектива Бюро экономической безопасности Украины. Срок действия меры пресечения истекает 2 сентября 2024 года.

"Однако, насколько мне известно, есть другое определение следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия содержания его под стражей в рамках другого уголовного производства. Поэтому он в дальнейшем будет содержаться под стражей", — добавил Деминчук.

В то же время адвокат Вячеслав Криглевич заявил, что, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, Коломойского должны были освободить из-под стражи, но Шевченковский суд не может это сделать из-за наличия другого производства. Согласно этому производству, Коломойского будут содержать по меньшей мере до 25 октября.

"В любом случае мы не соглашаемся с какими-либо решениями, принятыми против нашего клиента. Мы все равно их будем обжаловать и добиваться, чтобы наш подзащитный был полностью оправдан по всем делам, ему инкриминируют", — отметил защитник Коломойского.

Напомним, 21 августа Бюро экономической безопасности завершило расследование против Игоря Коломойского. Ему предъявляют обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение имущества, незаконные действия с банковскими документами, отмывание средств, полученных преступным путем, и служебный подлог.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

2 сентября 2023 Шевченковский райсуд отправил Коломойского под стражу с возможностью выйти под залог, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка действительно зачислялись на личный счет Коломойского.