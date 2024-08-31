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Сьогодні, 18:00

МВС: На руках в українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї

Категорія: Новини / Аналітика

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У украинцев на руках может быть от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия.

Источник: заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы неоднократно говорили, что какой-то специальной методики, которая могла бы дать ответ, сколько у граждан Украины может быть незарегистрированного оружия, нет, поэтому установить определенное количество - невозможно. В то же время, по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия - может быть на руках у населения".

Детали: По словам Драпятого, учесть это оружие может помочь принятый парламентом закон о предоставлении гражданским лицам права задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие.

Этот закон вступит в силу с ноября 2024 года. Он предусматривает, что в течение одного месяца гражданские лица, которые имеют найденное оружие или оружие без соответствующих разрешительных документов, должны обратиться в органы Национальной полиции и все оружие задекларировать.

После 25 декабря гражданин, который найдет оружие, должен немедленно проинформировать органы НПУ о находке по телефонным номерам 102 или 112 и передать это оружие полиции для декларирования, если он желает оставить его у себя, добавил замминистра.




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