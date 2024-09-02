Автор: Александр ШЕЛЕСТ
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00:00 Скандалы в армии
4:05 Все пошло НЕ ТАК
6:35 На грани ОБВАЛА фронта
7:31 Рождение ФРОНДЫ
9:11 Русские пойдут далеко?
11:20 Ультиматум Путина
13:41 Усиление мобилизации
15:05 Конец БЕЗ переговоров
18:35 Непонимание врага
20:05 Системное поражение
25:37 Пропетлять тылу уже не удастся
28:30 Мощные ПОТУГИ. План для Байдена
29:55 План Камалы 30:35 Европа не поможет!
32:35 Противоречивые планы: мира и победы
35:00 РФ готова к эскалации
36:15 Парламентаризм УМЕР
40:55 Запрос на контрэлиты
44:05 Все легли под Гетьманат
47:45 Путь Скоропадского и Петлюры
48:50 Дно ОКУКЛИЛОСЬ!
50:35 Бунты на местах
53:00 Позор и воровство
58:05 Сближение с Европой. Позор и воровство
1:00:01 Цементирование диктатуры