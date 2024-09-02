 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 14:00

Курськ ЗАБУКСОВАВ! Фронт на межі обвалу. ОЦІПІННЯ і РОЗМІТНІСТЬ: все пішло НЕ ТАК! - Єрмолаєв

Категорія: Новини / Авторська колонка


У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами


00:00 Скандалы в армии

4:05 Все пошло НЕ ТАК

6:35 На грани ОБВАЛА фронта

7:31 Рождение ФРОНДЫ

9:11 Русские пойдут далеко?

11:20 Ультиматум Путина

13:41 Усиление мобилизации

15:05 Конец БЕЗ переговоров

18:35 Непонимание врага

20:05 Системное поражение

25:37 Пропетлять тылу уже не удастся

28:30 Мощные ПОТУГИ. План для Байдена

29:55 План Камалы 30:35 Европа не поможет!

32:35 Противоречивые планы: мира и победы

35:00 РФ готова к эскалации

36:15 Парламентаризм УМЕР

40:55 Запрос на контрэлиты

44:05 Все легли под Гетьманат

47:45 Путь Скоропадского и Петлюры

48:50 Дно ОКУКЛИЛОСЬ!

50:35 Бунты на местах

53:00 Позор и воровство

58:05 Сближение с Европой. Позор и воровство

1:00:01 Цементирование диктатуры




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 